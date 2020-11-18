自由廣場》獨立國家深植人心 名單列得出來嗎？

◎ 陳啟濃

中共官方聲明著手擬定「台獨名單」，針對台灣主張台獨的各界人物，發出清算鬥爭計畫。中共的算計很簡單，就是要打壓主張台灣是獨立國家的氣焰，分化台灣內部的團結力量。

然而台灣是民主國家，豈容中國對台灣說三道四，台灣是台灣人民作主，中國是獨裁政府統治，中共連代表中國人民說話的法定地位都不存在，對台灣的國家發展更沒有任何主張的理由。

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說穿了，這就是恫嚇與威脅，在美國官方一再發出台灣是不屬於中國的國家，這樣對台灣在國家地位上的陳述，中共當然著急，不能讓美國這樣的政治主張，造成台灣民意的歸向，形成台灣人對中國更大的離棄感。所以急著做更大的政治恐嚇，要所有台灣人背棄台灣獨立的念頭，認清這是會造成統一後極大身家財產的危險。

台灣人要認清的是，中共沒有所謂特定的敵人，中共要對付的是民主自由的價值與生活。所有希望生活在自由民主社會的台灣人民，其實都是中共要清算鬥爭的對象。「台獨名單」的說法，只是中共分化台灣民意階段性的策略。

倘若台灣真的遭受中共赤化，不分台獨或非台獨份子，只要想繼續過著人民作主的生活，就會遭受等同於香港人的命運。在中共統治下，人民不能享有不同意見的民主權利。

當獨立國家的願望已經深植在文化的土壤裡，台灣出現許多自詡的「獨派作家」、「獨派藝人」、甚至所謂的「台獨工作者」，而那些新世代年輕人的「天然獨」，更是基於對土地自然產生的感情。台灣獨立儼然成為時尚與風潮，跟民主與自由的主張緊密深刻連結在一起。請問中共的「台獨名單」，能夠列出完整名單嗎？

（作者是教育人員、南投人）

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