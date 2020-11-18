自由廣場》我是誰？台灣人的日常

◎ 林功偉

課堂上，老師拿出點名簿：「黃肚皮？」連著幾聲，沒人應答，正要大發雷霆，忽然聽見有學生怯生生的說：「老師，我叫黃月坡啦」。

想像有這麼一道考題：「十月十日是下列何者的國慶日？（１）「中國」、（２）「中華民國」、（３）「中華民國台灣」、（４）「中華民國在台灣」、（５）「中華台北」、（６）以上皆是」。每一個答案，都有爭議，每一個都對，太誇張。

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綽號可以關起門來彼此叫個痛快，名字則是用來識別個人與群體間的關係，如果這個小島的人們都不能有共識建立起「品牌」標誌，又怎麼推銷自己？可惜，大人們為了上述這幾個名字爭得面紅耳赤，互不相讓，這跟黃月坡和黃肚皮的荒謬如出一轍，左支右絀，左右為難，最後只能落個「台北經濟文化辦事處」之名，委身在各國巷弄內辦外交。

究竟我是哪一國人？從老外給的簽證看來，真是五花八門，巴西簽證，國籍欄是「CHINES（A）」；美國簽證，國籍變為TWN；蘇聯乾脆寫上TPA；每次入境他國，就擔心R.O.C三個字母會被誤認為中國人而刁難；筆者申請巴西CPF證件時，強調國籍是中華民國，承辦人回答：「資料庫裡沒有這個選項」。對中華人民共和國而言，中華民國一如清朝，已是歷史。對其他國家來說，就像替新創公司登記，給我一個名字，不能像「兩個中國」重複就好，沒有義務為國共兩黨的爭議解套；為了在夾縫中建立識別標誌，某前外交官曾經撰文投書，得意洋洋說：「台灣駐外單位，已經統一改為『台北經濟文化辦事處（Taipei Economic & Cultural Office，簡稱TECO）』，清楚明瞭，不致誤會」。原來，在外交官眼裡，中華民國能統一為「台北經文辦事處」這種喪權辱國的事，竟然也是說嘴的成績。

一九七○年代，基於爭奪聯合國代表權策略運用，外交部幕僚就曾提議改名為「台灣民主共和國」（見沈錡回憶錄第三冊），可惜在小蔣請示宋美齡時，被打了回票，於是，語焉不詳的「中華民國」彷彿是一名性別錯置的少男少女，三番兩次的向醫生哭訴渴望變性的心聲，長達七十年，所謂中華民國就以不中不台的「人妖」姿態現身在國際舞台，隨著國人對外自我介紹的機會越來越多，被誤解從何而來的現象，從官方到民間越來越普遍，自我品牌的建立，顯然已勢在必行，刻不容緩。

這是一個荒謬的年代，也是一個無奈的年代，特別是我的國家名稱，肚皮乎？月坡耶？

（作者是養蜂農）

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