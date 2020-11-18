自由廣場》（林保華專欄）龐皮歐「兩國論」是誰的末日？

美國國務卿龐皮歐十二日在接受電台專訪時表示「台灣不是中國的一部分」。這讓我想起一九九九年七月九日李登輝總統接受德國之聲專訪時說的「兩國論」，李登輝在他卸任前為台灣主體性定位；龐皮歐也做了兩手準備，一旦川普團隊卸任，也在卸任前為台灣做出明確國際定位。

李登輝明指的是「特殊兩國論」，龐皮歐說，台灣不是中國的一部分，也是「特殊兩國論」，因為台灣雖然是一個國家，但還不是正常國家。台灣國家的不正常，台灣國內有許多討論；但中國對這個命題的反應就是「台獨」，中國國內絕對不許自由討論。

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《環球時報》老總胡錫進幾天前剛剛警告不要刺激川普，避免他對中國採取更激烈的措施。其實毛澤東在建國前夕發表的《論人民民主專政》，說美國就是景陽崗的老虎，刺激與不刺激都一樣，牠總是要吃人的。可見胡錫進沒有學好毛澤東思想。美國作為一個民主國家，一定支持民主台灣，尤其在川普團隊對於受騙的警覺，而下一任還不明朗的時候，能夠吃掉共產黨多少就是多少。因此不但有「兩國論」，還有對有關中共軍企的更大規模制裁，我相信還有對香港的新措施。

在龐皮歐受訪前夕，他的首席中國政策顧問余茂春接受美國自由亞洲電台專訪時表示，香港不單純是美中兩國的角力點，香港問題反映的是「中國和整個世界的對立」，也就是中國背棄了作為國際條約的《中英聯合聲明》；不論誰入主白宮，對於香港問題基本點都不會有實質改變。美國的對台政策首先就要考慮對一國兩制的重新估價，若香港的一國兩制是虛幻的承諾，對台政策的一塊基石也就不存在，當然有重新考慮的必要。台港關係由此可見。

即使是美國的擁抱貓熊派，對中共也有警覺。一九七二年到一九八二年十年內中美簽署三個聯合公報。其後兩國元首的往還，中國都放出要簽署第四個聯合公報的試探氣球，但都被拒絕。因為這些公報裡，中國都操弄對美不利的文字，現在進入實力攻防比文字更加實在。

為了龐皮歐這句話，中國當然有反應，外交部兩次揚言一定會反擊，但是還拿不出行動。姓習的黨媒則大罵龐皮歐是人渣、攪屎棍。這些毛時代罕見的用語，難道成了新時代的習近平思想？

最有意思的是，他們說龐皮歐「末日瘋狂」。龐皮歐即使卸任，還有很多國家或民間職務去做，甚至在政治上再上一層樓，絕非什麼末日；倒是中共高官退休後，連出國都不行，形同軟禁。習近平怎樣反擊美國？同美國開戰，或被黨內清算，均是死路一條。等待他的，可能是羅馬尼亞獨裁者希奧塞古那樣的命運。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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