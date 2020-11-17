社論》不能再關起門來惡鬥了

歷經八年談判，亞太十五個國家前天簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，兩年後若正式實施，將打造全球最大自由貿易區，足以改變亞太經貿樣貌。這一多邊貿易協定，一如兩年前的「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，我國都無緣參加。對以外貿立國的台灣，這實在是不容等閒視之的挑戰與危機。

從對外經貿大局來說，RCEP將使我國進一步遭到邊緣化。事實上，不僅RCEP及CPTPP兩大多邊經貿協定未能參與，在雙邊的自由貿易協定（FTA）方面，我國也鮮少進展。誠然，區域貿易協定並非萬靈丹，簽署RCEP的十五國經濟差異不小，中、日、澳尤各有盤算，且RCEP涵蓋範圍並非全面；但所有這些，都不能拿來當作台灣可輕忽以待的安慰劑。

請繼續往下閱讀...

一如以往，高官總偏向以樂觀的角度回應。官方的說法，主要是RCEP降低關稅時程執行超過十年，我國對RCEP國家出口有六成為資訊通訊產品，由於有世界貿易組織通過的資訊科技協定（ITA）保障，它們都適用零關稅。從而，除了紡織、石化、鋼鐵等傳統產業所受衝擊較大，整體而言，「仍在可承擔的範圍」。與官僚體系大異其趣的，是學者等的若干評估，從最悲觀的「台灣經濟將失落二十年」，中國必將主導亞太經貿大勢，到較為務實的加強與美國科技、產業鏈合作，乃至於爭取加入CPTPP。

不論輕描淡寫或嚴肅以對，RCEP確有若干新進展，須認真看待。基本上，RCEP由於各國差異較大，採取鬆散的結合，在東協的合作基礎往上提升。因而，它的經貿開放廣度及深度都不及CPTPP，在智財權、勞工、環保、國營事業等的標準也不高，或略而不提。然而，數大就是美，除了參與十五國的國內生產毛額（GDP）及人口合計規模都佔全球三成，中國及日本經濟規模分居全球的第二及第三位，與我國經貿高度往來，而南韓尤被視為主要競爭對手。

其中，中日及日韓之間，尚無FTA，如今經由RCEP，有了經貿合作互惠，有邁向東北亞整合之勢。整體而言，中國在其間積極促成，旨在擴大其於亞太的影響力，以利推動「一帶一路」，並與美國抗衡；且各國即使把產業供應鏈移出中國，仍可能留在RCEP之內。中國總理李克強宣稱，簽署RCEP是國際多邊主義和自由貿易的勝利，即出自於此；印度在談判過程中退出，也源自「中國因素」。

台灣被排除於RCEP和CPTPP，且在洽談FTA之路進展遲滯，主要當然是中國的刻意阻撓，逼迫我國接受其政治要脅。這一基本形勢，在可預見的未來不易改變，我們必須反求諸己，做最壞的打算，盡最大的努力。

回顧近年，以與台灣最緊密的美國和日本來說，就有不少值得檢討之處。在對日本方面，由於我國從三一一震災之後就禁止福島等縣食品進口，兩年前還加碼以公投的民粹背書，成為全球極少數仍禁福島核食者。在此情況下，寄望日本在其所主導的CPTPP助我一臂之力，從常識常理看，有如緣木求魚。如今，近年對台灣最友善的安倍首相已不在位，繼任的菅義偉出身青森，與福島同屬日本東北，台灣繼續禁福島核食，必與CPTPP無緣。

現在進行式的美豬爭議亦然。美國把美豬、美牛進口問題，視為我國主要貿易障礙，蔡英文政府放寬美豬進口，是主政者從大局著眼做對的事，雖在宣布方式、社會溝通、執行細節以政策管理的角度檢驗，沒把事情做好。台灣做為外貿導向的國家，「不能什麼都要，但什麼都不開放」。蔡政府依國際標準，參考鄰近日韓等國做法，放寬美豬進口，如做好源頭管理、明白標示，讓消費者自由選擇，是以具體行動展現台灣的開放決心和誠意，參與國際經貿互動。

然而，美豬爭議延續至今，顯示儘管面臨經貿邊緣化危機，政客仍把政黨及個人考量放首位，無意共同面對國家社會的困境。這次爭議，暴露主要兩黨都有在野、執政對同一公共政策立場矛盾的雙重面孔。在政客看來，對手政黨之失，即我黨之得，國家社會的問題和危機事不關己。中國國民黨尤其嚴重︰二十年前，美國出售八艘潛艦案，因該黨在國會的六十九次封殺而未果；如今阻擋美豬的，也是這個百年老店。不論是為反對而反對，還是親中而導致屢次反美，台灣人民都不應容許這種政黨惡鬥持續上綱。

李登輝前總統有遺言︰民主更深化，人民更團結。深化民主與團結，都要從政客及政黨做起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法