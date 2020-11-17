自由廣場》被中國市場霸凌的國際貿易

◎ 黃天麟

筆者在十一月十日自由廣場提醒國人，若美國新總統走回「自由貿易」、「多邊主義」的老路，中國將會在二○三二年前擠下美國成為全球經濟霸主。為什麼？因為「過去奉為圭臬」的市場運作規範，因中國之闖入而變質。

二次大戰後由美國主導的全球經濟體系，雖然促使美國成為霸主而獲得利益（如美元世界），但美國沒有野心，它還會經由貿易逆差（美國對外貿易年年赤字）還流各國，保持貿易互惠的基本要求，但近年共產中國加入就完全走樣。

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畢竟中國不是自由國家，又以復興「中華天下」為職志，打亂了過去市場和平運作之潛規則，在政策指引下，將人民幣做世紀之大貶值，由一九八○年的一．五元人民幣兌一美元，貶至一九九五年的八．五元人民幣兌一美元。這期間中國沒有動亂，亦無通膨，人民幣何能何德可以隨政府意志率意貶值？

人民幣之大貶，顯然破壞了世界自由貿易的公平性，引發全球工廠的大挪移。加上專制之利劍，透過圈地、租稅減免、市場分配、行政指導、竊取技術及智慧財產權自肥。全球財富迅速向中國移動，短短廿年間累積了四兆多美元的外匯存底，年年吸引數以千億美元的外國直接投資（ＦＤＩ），擴大其經濟規模，於二○○九年擠下日本成為第二經濟大國，去年中國ＧＤＰ達到十四兆美元，逼近美國的廿一兆美元，中國對美順差二○一八年更達三二三二億美元。

不幸的是，幾乎全球的經濟學者，都誤把中國經濟之成就視為「奇蹟」，還讚許其扮演全球經濟成長之火車頭，這是經濟學史上最大的謬誤。事實是近二十年中國以十四億人口的巨大市場、以全球最低的勞動成本、以貶值等不公平政策，剝奪了鄰近較高工資水準的經濟動能，竊取西方技術與智慧財產權，採取「以鄰為壑」的獨善行徑，集全球經濟成長於一身，所堆積的結果。過去廿年中國經濟平均成長八．九八％，遠高於全球經濟成長之二．九二％，兩者之差距，代表中國對全球經濟之霸凌，凸顯現行全球經濟貿易體系的不公平性與不合理性，亟需重組改革。

近幾年美國掀起了一波波「反全球化」、「反Ｍ型社會」運動，但誰是罪魁禍首，美國民眾仍顢頇無知，川普及其領導的一群菁英，是全球唯一能夠洞察問題核心的一群人，但可惜在此次大選中失去舞台，全球是否又要回歸到「容納」一個由專制巨大市場霸凌的貿易體系，把中國推上全球霸主，就要看往後的發展了。

清醒吧！西方的學者，中國絕非牽動全球經濟成長的火車頭，中國之崛起是其巨大市場霸凌全球經貿的結晶。

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

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