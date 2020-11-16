社論》厚植實力方可對抗中共的武嚇

川普的司法戰能否翻盤成功，猶在未定之天，但對戰極權中國的意志依然高昂、堅定，並未因為選舉的不利形勢而沮喪、灰心。由此可見，其之對抗中國，乃是秉持美國優先的立場所致，並非單純的策略布局。加上抗中已是美國跨黨派的共識，故而，下屆美國總統無論是川普或拜登，抗中仍然會是政策主軸，吾人不必杞人憂天，陷溺於是否會被出賣的恐懼氛圍中，只須繼續發揮台灣的優勢，以TAIWAN CAN HELP的精神，積極參與國際社會，就可以活得自在，得到世人的認同。

美國總統大選如何落幕，將決定於其特有的選舉制度與文化，台灣畢竟是局外人，雖然部分人對川普有情感的投射，但若拜登勝出，諒亦不致改變美國挺台的傳統，因此吾人不必入戲太深，應當保持超然中立態度，等待最後結果出爐。而且，從近日美中的一些作法，可以看到美台關係提升的步調不變，而中國對台灣的恫嚇與挑釁也不可能停止；台灣必須作好充足準備掌握機會，應對中國的挑戰，才是當務之急。在美台關係方面，首度「台美經濟繁榮夥伴對話」最近將在華府召開，討論全球健康安全、供應鏈合作、５Ｇ乾淨網路、投資審查等七項議題。美國國務卿龐皮歐強調，「這項對話彰顯出，美國與蓬勃民主政體、可靠夥伴台灣的經濟關係強健且持續茁壯。」確實，此一會議的舉行，再度彰顯美方重建供應鏈與乾淨網路的決心，更形同認可台灣在全球經濟戰略夥伴的不可或缺地位。

請繼續往下閱讀...

尤有甚者，龐皮歐更在接受訪問時，直指台灣一直都不是中國的一部分，強調美國對台灣的承諾是跨黨派共識，軍售台灣也是美國負起責任義務的一環。此語徹底否定中國的「一個中國」符咒，是美中建交以來，美官方從未有過的公開表態，可謂挺台的極致表現。另外，川普政府也發布行政命令，禁止美國企業及個人投資受中國軍方擁有或控制的中企，並指控「中國正越來越利用美國資本，為其軍事、情報和其他安全機構的發展及現代化，提供資源和能力」，對美國本土和海外部隊構成直接威脅。此舉顯示，即使川普陷入逆境，仍無時無刻不在思考如何防範中共軍民融合企業對美國安全的危害。

然而，台灣面臨來自中國的威脅，依舊力道強勁，從無鬆手跡象。首先，中共已完全不顧國際社會的觀感，在港版國安法受到國際譴責與制裁之後，不但未有收歛之心，反而變本加厲取消四名香港議員資格，導致其他十五名民主派議員跟進總辭，使得香港立法會全無反對聲音，完全受制於北京當局。如此赤裸裸的野蠻行徑，誠如美國國家安全顧問歐布萊恩的嚴詞批判，「一國兩制現在只是中共在香港擴大一黨專政的一塊遮羞布」。可悲的是，一國兩制的真面目被中共自我揭穿後，居然厚顏要求台灣接受，而國內竟然也有少數人猶對之抱持幻想。

其次，台灣成功的防疫， 且主動展現幫助國際社會的行動與善意，一再受到中共的打壓。最近世衛大會召開，台灣仍然未能獲得以觀察員參與的機會，而友邦在為我仗義執言時竟然被蠻橫打斷。甚至，在臉書中留言中提及TAIWAN 、 TAIWAN CAN HELP相關字眼時，也遭到刪除。而世衛更像中共中宣部的化身，連影射習近平的卡通小熊維尼的英文名「Winnie The Pooh」也無法倖免被封鎖的命運。凡此種種，印證中共已經滲透多數國際組織，在美國大選之後，持續打壓台灣，企圖使之邊緣化。此外，共機時不時侵犯我防空識別區，則是中共橫柴入灶、欺人太甚的昭彰例證。

其實，雖然美國挺台的承諾，選後應該不會改變，但保衛台灣、對抗邪惡中國，主要還是必須依靠台灣人自我防衛的決心。在美中貿易戰與疫情爆發之後，防疫的良好表現，實體經濟與金融市場的逆勢上漲，內需的強勁增長，上兆的回台投資，在在讓台灣人找回信心。因此，中共不斷地秀軍事肌肉與蠻力，非但未嚇倒台灣人，反而在幫台灣人進行心理建設，不再畏懼其之文攻武嚇。總之，無論美國大選有何變數，在友邦的堅定承諾下，台灣更須厚植自身的實力，深耕核心產業，尤其強化國防力量，方可在中共的威嚇下屹立不搖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法