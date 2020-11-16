自由廣場》下重手 終結不良理專

◎ 程仁宏

銀行界驚傳史上受害金額最高的理專盜走客戶存款案，近日有台新銀行客戶發覺帳務匯款出入異常，向銀行反映，行方才發現中和分行理財專員周勵宏涉嫌暗自挪走客戶存款，至少有三名老客戶被Ａ走二．九億元。理專盜取客戶存款的案件，為什麼層出不窮？銀行為何沒落實內部控管機制？客戶的權益如何能夠確保？

警方初步調查，周男自二○一○年六月開始，利用與老客戶熟識，且客戶對他信任的機會，藉由推銷金融商品（基金、股票、債券及其他衍生性金融商品等），或是宣稱能私下協助客戶投資，以方便作業為由，要求客戶於多張出款表單用印或簽名，再將客戶帳戶內的資金挪出。

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依據金管會資料顯示，近幾年理專挪用客戶資金案的公、民營銀行超過十家，顯示不僅未記取教訓，更未落實內部控管機制，尤其金管會在去年六月已公布實施「理專十誡」強化防弊，包括不定期抽查理專辦公處、遏止私下保管客戶印章等物、禁止理專與客戶有任何金錢往來、建立理專人員輪調制度等。

客戶的資金被理專盜用，銀行業者不是歸還挪用金額給客戶了事，依據消費者保護法規定，銀行業者除歸還挪用資金外，另外得賠償客戶一至五倍的懲罰性賠償金。

要終結理專盜走客戶存款，金管會必須下猛藥，對不落實內部查核機制且累犯的銀行，要特別加重罰責，甚至要求撤換相關單位主管，金管會更該主動啟動理專專案查核，並對各銀行內控機制進行評比，供消費者參考；更提醒消費者不能過度依賴理專及太信任理專，絕不能將存摺及印章交給理專，或是於出款單先用印，更須要求理專定期列出對帳單，並要仔細檢視核對，發現有問題，立即向消基會及金管會檢舉，才能確保自身權益。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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