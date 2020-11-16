自由廣場》聯邦體制 美國大選亂源

◎ 林正二

美國是全球民主國家的領導者，有成熟的民主法治，但為何此次總統大選這麼紛亂，街頭抗爭暴動四起，讓國人詫異。

這個矛盾是美國社會巨大差異所造成的。矛盾的是，種種差異卻因多元民主社會必須尊重不同族群、各地區不同的想法與權利所致。

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美國在自由競爭的資本主義社會結構下，強者越強、弱者越弱，加上領土遼闊，各地資源與發展不一，更造成社會階層與貧富不均甚至地理區域的差距越來越大，東西兩岸就佔美國國內生產總值百分之六十幾。遼闊的中西部與南部，不是農業州，就是傳統產業的鐵鏽州，不敵中國廉價品的競爭，這二十幾年來，很多工廠倒閉，勞工失業。川普對中國打貿易戰後，恢復傳統產業的競爭力，勞工與農民生活也獲得改善，成為川普的忠實支持者。但矛盾的是，川普造福中下階層的新政，卻不符合共和黨以往偏向有錢人的政策。

此外，因為聯邦體制，各州疫情與法規不同，無法有舉國一致性的防疫規範，川普大破大立創造經濟奇蹟的個性，反而讓他無法「循規蹈矩」地控制好疫情，死亡確診人數過多，原先的支持者變成搖擺者，甚至反對者。

而美國的聯邦體制正是此次大選紛亂的源頭。由於美國殖民時期獨特的歷史背景，加上美國是民主多元社會，人民獨立性強，各州選舉法規不同，郵寄投票截止時間也相異，造成此次大選的紛亂。

民主黨是自由派，注重中下階層與勞工的福利，比較能以開放的眼光看中共的改革開放，較共和黨更積極地與中國交流合作。然而，美國的交往政策，卻讓中國能以不公平貿易生產廉價物品，導致美國傳統產業關門，中下階層勞工失業，反而違反了民主黨照顧勞工的理念。

另一方面，中國經濟起飛後，人民生活改善，讓中共得以藉口中國須「維穩發展」才能更強大，壓制人民自由，同時窮兵黷武，擴張軍力，危害印太地區的自由開放，並加強對台灣的文攻武嚇，破壞了台海現狀的和平穩定，嚴重威脅美國的政經利益。

從這次美國大選與政經發展，可看出其社會的矛盾。但美國有深厚的民主法治機制，大選紛爭將會依法解決，政府與人民都會回復正常生活與運作，美國雄厚的國力仍不可小覷！

（作者為退休駐美外交人員）

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