自由共和國》李劼／史上又一個11月7日：美國選災與護憲大戰

朱利安尼的律師團隊在賓州贏得了訴訟：州務卿無權更改收票期限。喬治亞州州長宣布改用手工重計每一張合法的選票。圖為喬治亞州格威納特郡的工作人員十三日開始重新計票。（法新社）

李劼／旅美中國作家

美國總統川普的支持者十四日在華府大會師，舉行力挺川普及其選舉舞弊指控的集會遊行。圖為十三日就抵達華府的川粉，在白宮附近的「黑人的命也是命廣場」示威，有人高舉嗆ＣＮＮ與福斯新聞的標語牌（歐新社）

十一月三日深夜，當全美國、全世界都盯著那張標識著開票結果的紅藍交織的美國地圖時，最後幾個關鍵搖擺州的計票戛然而止。世人驚訝不已之時，拜登公開講話，在自己得票岌岌可危的情形下宣稱勝利在望，他說：必須計算每一張選票，言下之意不管合法不合法的選票都得計入。川普馬上在白宮表示，自己勝券在握，然而選舉出現了舞弊。第二天早上，幾乎所有川普原來領先的搖擺州都由紅翻藍，震驚美國震驚全世界。

美國總統大選競爭激烈(法新社檔案照)

接下來的三天裡，各個搖擺州雖相繼翻藍，卻裹足不前，誰也不肯率先宣布計票結束。與此同時，美國各地開始出現民眾的集會抗議，異口同聲地喊出停止竊票的口號。拜登面對自己的翻盤、各州的猶豫、美國民眾的不滿，開始躊躇起來；他在六日晚上德拉瓦州的講話中，只說自己優勢明顯不敢宣布獲勝。於是，美國極左勢力掌控的主流媒體開始行動：選擇在一百多年前蘇共在俄國發起暴動建立蘇維埃的那個歷史性日子，十一月七日，向美國也向全世界，發難。

請繼續往下閱讀...

美東時間早上十一點二十五分，美聯社將賓州決定性的二十張選票斷然判給了拜登，達到出線二百七十票。美國主流媒體馬上全體跟進，歐美各大媒體也隨之哄抬，齊唰唰地宣稱拜登勝選。不到一小時，加國總理特魯多率先向拜登表示祝賀，在國際社會帶出風向，忽悠世界諸多首腦相繼表態。在毫無法律依據司法認可的前提之下，全世界的主流左媒及諸多國家政要就這樣合力製造了拜登當選的巨大泡沫。拜登水漲船高，美東時間晚上八點發表勝選演講。一百多年前的這一天，世界版圖上出現了一個蘇維埃政權；二○二○年的這一天，美國面臨了一場史無前例的選舉災變。

就在美聯社宣布拜登出線五分鐘之後，川普私人律師朱利安尼在費城召開記者會。主流媒體全體缺席。但這並不妨礙朱利安尼的坦然應戰，聲言將開啟十個州的選舉詐欺案訴訟，賓州被列入第一個訴訟對象。從幾十位證人中走出的三位發言，指證選票舞弊。與此同時，五十個州的選民在各州府集會抗議，提出停止竊票要求。還有選民拉出橫幅警告說，我們是支持川普的持槍者。

在主流媒體誤導的慶祝拜登當選的狂歡聲中，福斯電視台似乎看出美國民眾的憤怒不是開玩笑的，第二天以採訪朱利安尼和幾位共和黨參議員的方式，為自己留餘地。最後一位被採訪的律師鮑威爾表示，計票系統Dominion具有將川普票自動改成拜登票的特異功能。這個週日更多的新聞是各種舞弊，民眾更多的集會更多的抗議，儘管主流媒體一律不予報導，臉書和推特瘋狂刪除，但在網絡上流傳著，發散著。一場詐欺造成的選災，讓美國民眾義憤填膺。不要說那七千多萬的川普支持者，即便不曾投票給川普的民眾也站出來表示，這已經不是選哪位當總統的選戰，而是捍衛憲法保衛美國之戰。出於這樣的正義感，不少民主黨籍的計票工作人員也站出來揭發舞弊。最耐人尋味的是，民主黨全國委員會始終沉默著，不承認拜登當選。

十一月九日，剛剛連任的參議院共和黨領袖麥康納爾公開表態宣布拜登自稱勝選無效，媒體宣布誰勝選毫無法律依據。他說：「如果這次發生任何會影響結果的重大違規事件，那麼每個美國人都應該想要將其暴露在光天化日之下。如果民主黨人確信這些沒有發生，他們就沒有理由擔心任何特別審查。總統擁有根據法律調查指控並要求重新計票的權利。值得注意的是，在這一過程中，憲法並未賦予財大氣粗的媒體公司以角色。新聞界的預測和評論並未對包括美國總統在內的任何公民的合法權利擁有否決權。」

這天，朱利安尼及其律師團隊開啟法律戰，向賓州法院遞交了訴訟。在麥康納爾發表講話之後，川普總統迅速更換了國防部長，五角大廈隨之開始大換血。緊接著，司法部長授權司法部調查追究選票舞弊。三個州的檢察總長支持對賓州舞弊案發起訴訟。全國各地的許多律師自願加入調查和起訴。最令人矚目的是曾迫使兩個左媒因誹謗付出高額賠款的頂尖大律師林．伍德加盟川普團隊之於選舉舞弊案的訴訟。憲法保衛戰如同一道曙光，劃破了選災黑暗。被歐美主流左媒死死摀住的各種真相，透過自媒體等各種訊息渠道，紛紛呈現在世人面前。

不受監督的計票，死人票，幽靈票，投給川普的大量選票被扔棄，被軟件篡改成拜登票，郵局下令塗改郵寄選票抵達日期，因Dominion系統運作二百多萬張川普選票疑被刪除……美國聯邦選舉委員會主席驚稱，僅從賓州的選舉亂象便知，本次選舉舞弊嚴重，是不合法的。主流媒體之手再神通廣大，也無法摀住事實的天空。

這場選災尚未結束。上自白宮、國會，下至每一個準備為護憲而戰的美國民眾，同仇敵愾，眾志成城。僅僅幾天時間便捷報飛傳。朱利安尼的律師團隊在賓州贏得了訴訟：州務卿無權更改收票期限。喬治亞州州長宣布改用手工重計每一張合法的選票，斷然推翻拜登說的每一張選票。聯邦事務總署拒絕拜登提出的總統交接，迫使拜登改口，在明年一月二十日之前，不再自稱總統當選人。美國最高法院大法官賽繆爾．阿利托發表演講，公開譴責自由派宣稱已經贏得文化革命，要將保守派一網打盡；號召所有的律師法官站出來，「盡我們所能」捍衛言論自由，捍衛法律和秩序，捍衛傳統的宗教信仰，捍衛憲法第二修正案，亦即民眾的持槍權。他表示：法庭會與種種邪惡鬥爭到底，哪怕窗外對著坦克車也不會退縮。

十一月七日的選災尚未平息，十一月九日的護憲大戰正在繼續。全世界都在拭目以待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法