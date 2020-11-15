自由廣場》龐皮歐戳破一中幻象

◎ 雷顯威

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近日接受Hugh Hewitt Show廣播訪問時表示，「台灣非中國一部分」（Taiwan has not been a part of China.），美國兩黨政府過去三十五年也都承認這件事。龐皮歐的清楚宣告，顯明美國制定「一中政策」基礎核心，也戳破「國王新衣」現實執行的偏離。

依據美中建交公報，美國僅「認知」（acknowledge）台灣是中國的一部分，而非「承認」（recognize）中國主張台灣是中國一部分的訴求。所以台灣不是中國的一部分。美國在公報中宣示「一中政策」的立場很明確，絕非中國誤導國際之美國「承認」台灣是中國的領土。

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因此在美中建交公報後，美國國會主導立法的「台灣關係法」（TRA），在台灣非中國一部分的前提下，提供了美國持續軍售台灣，做為維護西太平洋兩岸的和平、安定，與確保台灣人權的基礎。且在日後「八一七公報」與軍售台灣，表明要依據中國對台威脅的程度，做為美方軍售台灣質量參考。

檢視美中三公報或台灣關係法，都清楚顯明美國官方的「一中」與中國大外宣的「一中」內容有別。遺憾的是，歷來美國兩黨政府在實際執行過程，受制於「聯中制俄」或考量美國現實外交、經濟利益，因而接受中共主張台灣是中國的一部分「一中原則」，使得台灣在國際空間或獲得武器長期受挫，直到川普政府才打破美國官方「建制派」的自我設限與模糊「一中」立場。

如今龐皮歐清楚表達對台灣地位的看法，雖然有人質疑這是「臨去秋波」，影響有限；或者認為他的發言針對拜登新政府而來，但是不可諱言，龐皮歐的發聲仍然有助美國政界重新看見台灣與中國的差異。此舉對新政府而言，特別是拜登未來主政規劃全球戰略布局，不會輕忽忘了台灣的價值，因為當年國會制定台灣關係法，拜登也是支持者之一。如今台灣更是美國維護民主自由，不可或缺的反共籌碼。

（作者為牧師，前國度復興報、基督教論壇報總編輯）

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