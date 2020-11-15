自由廣場》（青年時評）制憲 擺脫一中原則的綑綁

◎ 潘袁詩羽

世界衛生大會（ＷＨＡ）於本月九至十四日以全線上視訊方式復會，而台灣又未受邀參加。不僅如此，在世界衛生組織（ＷＨＯ）臉書下無法留言「Taiwan can help」，在在讓台灣人民對世界衛生組織備感失望。

世界衛生組織因中國施壓，台灣二○一七年起連四年未能獲邀參與世界衛生大會。中國不斷重申「一中原則」，限縮台灣參與國際組織的機會。在世界衛生組織網站，台灣被歸類於中國之下，但事實是，台灣與中國的健保及醫療都不同，且中共政府並無實質統治台灣領土，何來「台灣屬於中國」之說？

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一中原則係指「一個中國」原則，不論「中華民國」或「中華人民共和國」，台灣原本寄望「一個中國各自表述」，但因為中國不放手，一中根本無中華民國的表述空間，復以多年來的打壓，一個中國只剩中華人民共和國，在聯合國或世界衛生組織中，中華人民共和國以「一中原則」綁住台灣與國際組織，使台灣看得到大門，卻不得進入。

這種政治操作，使得台灣二三○○萬人宛如國際孤兒。但世界衛生組織成立的目的，明明是為了維護全世界人民的健康福祉，台灣卻遭國際社會排除，沒有所謂的「名分」。中國的目的非常清楚，台灣是中國的「核心利益」，不會放手。但台灣若繼續被一中原則綁架，就沒有機會可以突破束縛，正常的邁向國際社會。

絕大多數台灣人面對中國逐年加強的打壓力度，願意「維持現狀」的人比起以往減少許多，台灣要擺脫一中原則的民意已經成為主流。最理想狀態，就是重新制定憲法，將當前有一中內涵之中華民國憲法拿掉，讓「台灣」可以國家正常化。

固然目前我們社會對於制憲的共識，還需要努力凝聚、擴大，但若方向正確，總有一天，台灣可以擺脫中國的桎梏，走進國際社會。

（作者為政治大學國家發展研究所碩士生）

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