自由廣場》評總統府、外交部的回應

其實，台灣也不是中華民國台灣，更不是中華民國的一部分

◎ 黃聖峰

日前美國國務卿龐皮歐在接受媒體訪問時，明白說出「台灣非中國一部分」。對此，中華民國政權總統府發言人張惇涵表示「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」，其外交部發言人歐江安則表示「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分，這是事實，也是現狀」。

請繼續往下閱讀...

台澎黨身為推動「終止中華民國政權代管、台澎住民自決建國」的建國政黨，固對龐皮歐說出台灣法理地位真相給予高度肯定，但也必須對中華民國政權的回應內容予以批駁。

首先要釐清的是，目前治理台澎的中華民國政權就是中國人在一九一二年為中國建立的中國政權。即使它在一九四九年輸掉中國內戰流亡台澎，它仍舊是中國政權。因此，龐皮歐的「中國」當然也包括中華民國政權。但從該政權發言人的回應來看，若非可悲地忘了自己是貨真價實的中國貨，就是可恥地企圖誘騙台澎住民相信「中華民國不是中國」。

次就史實而言，中華民國政權是在一九四五年依盟總《一般命令第一號》到台澎接受日軍投降，並在台澎戰後最終處置確定前為盟軍全體成員佔領代管台澎。儘管該政權始終隱瞞真相，並企圖以「台灣光復」謊言竊取台澎主權，但在「佔領不移轉領土主權」的國際法則拘束下，其企圖並未得逞。但也因為在《舊金山和約》中僅要求日本放棄台澎主權，未指明台澎戰後最終處置，使得台澎主權歸屬未定，也讓中華民國政權能繼續執行佔領代管任務至今。

由此可知，無論「中華民國／中華民國台灣是一個主權獨立國家」是真是假，都跟台澎無關，也沒有「國家」會因為名稱加了「台灣」就取得台澎主權。

「台灣不是中國的一部分」固然是事實，但台灣仍需要台灣人民依據國際法完成自決建國程序後，才會成為真正的主權國家。本黨期盼民進黨能「不忘初衷」，善用其執政黨身分，於修訂外來中華民國政權的憲法時，採納本黨於日前「建國護台之修憲提案」記者會中提出的修憲案（https://drive.google.com/file/d/1w4A7i-9ms8TD0GjydOn-H68MRDf2ZeqG/view），以加快台澎人覺醒、自決建國的腳步，讓「不是中國一部分」的台灣早日成為真正的主權獨立國家！

（作者為英國愛丁堡大學國際公法博士生，台澎黨法務長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法