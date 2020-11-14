自由廣場》龐皮歐「現在完成式」的關鍵日期

Taiwan has not been a part of China

◎ 雲程

就在美國國務卿龐皮歐十日演講：美國政府對中國強硬政策「還沒完」後，十二日接受The Hugh Hewitt Show訪問，被主持人問及中國意圖侵略台灣，與台灣地位和中國的關係時，他做了歷來最清楚的一次說明。

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他開宗明義提醒主持人，討論此議題時「務必使用正確用語」（get the language right），隨即說：Taiwan has not been a part of China。以現在完成式，而非簡單現在式呈現，顯然想表達精確含意。

簡單現在式，如It is not，指陳不管過去或未來的「現時點」；或It is never，擴及過去，不含未來「有史以來皆如此」；而現在完成式則為「從過去的某一時間點，持續不斷到現在」。準此，龐皮歐表達的是：台灣（從「過去某天」至今的一段時間都）不是中國的一部分。

「過去某天」牽涉國際法的「關鍵日期」（critical date）的法理。

對台灣而言，即一八九五年四月十七日〈馬關條約〉簽署日—從此關鍵日期至今，中國從不擁有台灣主權，遑論中共。

龐皮歐更釐清：「只要中國人和台灣人無法找出相處之道，這情況就應持續下去。」亦即，若要改變「台灣至今不是中國一部分」的狀態，應以和平方式為之，北京不可片面推翻現狀或侵略台灣。

雷根政府前述對台灣的原則性規劃，業經共和與民主兩黨同意，並攜手履行至今達卅五年，不是任何政黨可以片面變動。龐皮歐揭露：「中國人做出了承諾」，從而，對台灣美國承擔內國法與國際法雙重義務，連中國對此也肩負了和平的國際法義務。

遺憾的是，二○○五年中國揚棄〈葉九點〉，制定〈反分裂國家法〉，明言「國家得採取非和平方式及其他必要措施」。對此，美國國務卿表達「三公報、台灣關係法和六項保證是美國對中國以及台灣政策的基石」、國會以法案白紙黑字呈現「六項保證」。川普政府更授權ＡＩＴ公布〈八一七公報〉附給國務卿與國防部長的〈雷根總統備忘錄〉兩原件反制。這些都是在中國誤導國際社會多年，美國政府不敢正面迎擊的白紙黑字武器。

值得注意的，美國堅持的是程序正義，無論簡單現在式或現在完成式，都隱含「目的未定」。即使現在，共和黨決定不和中共糾纏了；民主黨還是：中國很大，不如持盈保泰！台灣被利益相關方以武力或顛覆手段納入中國，仍有可能性。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》）

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