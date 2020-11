自由廣場》龐皮歐「現在完成式」的關鍵日期

Taiwan has not been a part of China

◎ 雲程

就在美國國務卿龐皮歐十日演講:美國政府對中國強硬政策「還沒完」後,十二日接受The Hugh Hewitt Show訪問,被主持人問及中國意圖侵略台灣,與台灣地位和中國的關係時,他做了歷來最清楚的一次說明。

請繼續往下閱讀...

他開宗明義提醒主持人,討論此議題時「務必使用正確用語」(get the language right),隨即說:Taiwan has not been a part of China。以現在完成式,而非簡單現在式呈現,顯然想表達精確含意。

簡單現在式,如It is not,指陳不管過去或未來的「現時點」;或It is never,擴及過去,不含未來「有史以來皆如此」;而現在完成式則為「從過去的某一時間點,持續不斷到現在」。準此,龐皮歐表達的是:台灣(從「過去某天」至今的一段時間都)不是中國的一部分。

「過去某天」牽涉國際法的「關鍵日期」(critical date)的法理。

對台灣而言,即一八九五年四月十七日〈馬關條約〉簽署日—從此關鍵日期至今,中國從不擁有台灣主權,遑論中共。

龐皮歐更釐清:「只要中國人和台灣人無法找出相處之道,這情況就應持續下去。」亦即,若要改變「台灣至今不是中國一部分」的狀態,應以和平方式為之,北京不可片面推翻現狀或侵略台灣。

雷根政府前述對台灣的原則性規劃,業經共和與民主兩黨同意,並攜手履行至今達卅五年,不是任何政黨可以片面變動。龐皮歐揭露:「中國人做出了承諾」,從而,對台灣美國承擔內國法與國際法雙重義務,連中國對此也肩負了和平的國際法義務。

遺憾的是,二○○五年中國揚棄〈葉九點〉,制定〈反分裂國家法〉,明言「國家得採取非和平方式及其他必要措施」。對此,美國國務卿表達「三公報、台灣關係法和六項保證是美國對中國以及台灣政策的基石」、國會以法案白紙黑字呈現「六項保證」。川普政府更授權AIT公布〈八一七公報〉附給國務卿與國防部長的〈雷根總統備忘錄〉兩原件反制。這些都是在中國誤導國際社會多年,美國政府不敢正面迎擊的白紙黑字武器。

值得注意的,美國堅持的是程序正義,無論簡單現在式或現在完成式,都隱含「目的未定」。即使現在,共和黨決定不和中共糾纏了;民主黨還是:中國很大,不如持盈保泰!台灣被利益相關方以武力或顛覆手段納入中國,仍有可能性。

(作者著有《放眼國際:領土地位變遷與台灣》)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法