社論》改革世衛 從台灣參與做起

來自中國的武漢肺炎自今年初擴散至全球，肆虐至今，情勢依然嚴峻，許多國家面臨第二波、第三波疫情襲擊。無論是全力抗疫，還是研發疫苗，全球都在爭取時間，盼減少染疫傷亡。基於防疫無國界，並分享抗疫模式，本週復會的世界衛生大會，外界原本期待能回歸專業，妥適處理台灣的參與案，但世衛領導階層還是屈服於中國，摒除台灣。政治掛帥的世衛，必須回應改革呼聲。

一九九七年李登輝主政時，台灣首度申請成為世衛組織的「觀察員」，但未成功。然而，自此之後，進入世衛已是政府與民間的共同目標。二○○三年叩關世衛再度失敗，當時爆發同樣來自中國的SARS疫情，我們因為無法在第一時間掌握資料，致使SARS在台灣擴散，中國衛生官員在世衛大會外被媒體問到「你們聽到台灣二千三百萬人民的需要嗎？」時，悍然回說：「早就給拒絕了！沒聽到大會做的決定嗎？誰理你們！」

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北京為了打壓台灣，即便是醫療健康的普世人權，也都能犧牲。這樣的無良政權，在對付自家人民或向外擴張時，還是同樣思維。武漢肺炎之所以一發不可收拾，與中國政府沒有及時防堵，甚至隱瞞疫情並放人播毒，才會導致全球蔓延。這也都與世衛組織領導階層的輕忽或配合有關。只是當年的SARS，台灣只是少數的受害者，現在淪至全世界皆受其害。國際社會一再姑息，任憑北京滲透世衛等國際組織，這代價卻是這般的慘痛與巨大。

台灣曾在馬政府時期以觀察員身分參加世衛大會，但那並非常態性，須由世衛每年邀請。說穿了，就等北京的點頭。更糟的是，世衛組織於二○一○年向成員發出「世衛條例對中國台灣省之執行作業準則」信函，矮化台灣是「中國的一省」。這是替北京定調。做為擔負全球公共衛生重責的國際機構，卻屢為獨裁政權進行政治圍事，專業的折損，歧視性待遇，台灣在這段期間的世衛參與，更像是北京對外展示的飾品，向國際宣揚的一中樣板。

二○一六年五月蔡英文總統上台，北京當月透過世衛秘書處發出一中邀請函給台灣。拒絕一中的蔡政府，樣板不存，隔年即沒再受邀，遭世衛封殺至今。然而，台灣沒有屈從，面對北京操控世衛，我們繼續奮戰參與的權利，除透過友邦在世衛大會發言或提案外，也與理念相近國家交流與合作。年初武漢肺炎爆發，中國變成重災區，外界預期往來頻密的台灣不久將淪陷。但我們以行動證明，民主治理依然能有效防疫。台灣造就的抗疫模式，更鮮明凸顯兩岸的巨大差異與互不隸屬。

疫情釀成全球重大傷亡，迎合中國的世衛組織領導階層，專業表現遭到強烈質疑，成為被要求改革的對象。美國川普總統數度抨擊，還冠以「中國傀儡」，並陸續祭出停止補助與退出世衛等措施。另方面，許多國家專家及政要高度讚揚台灣對抗病毒的表現，超前部署與落實隔離等作法，已是外界學習的防疫典範。台灣做為國際亮點，蔡總統的領導力也受到輿論的關注。而這一切是我們被拒於世衛門外，以更加倍的努力，爭取生存的成績。台灣做得愈好，也更顯現世衛運作的荒謬。

然而，世衛單獨排除台灣的參與，不僅違反普遍性原則，也阻礙了公衛優等生台灣願意貢獻國際社會的積極態度，這並完全牴觸世衛組織是以達到全人類最高健康水準的憲章精神。

台灣除了抗疫有成外，還進一步對外捐輸醫療物資，自助助人，卻仍遭北京與世衛聯手排擠，強凌弱、惡欺善，也引來國際不平之鳴。從五月世衛大會視訊會議，到本週召開線上復會，支持台灣的聲音是愈來愈大聲，但世衛領導階層充耳不聞，阻止友邦挺台發言，切斷影像畫面，種種荒腔走板行徑，更說明改革的必要性。世衛組織是否真正秉持專業帶領全球公共衛生，不再政治掛帥，判斷方式很容易，就是不設政治前提或框架，常態性納入台灣做起。這不是誇大台灣的重要性，而是藉此觀測北京滲入世衛的影響程度。沒有歧視性待遇，不當政治打手，世衛才能摘除「中國衛生組織」的污名。

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