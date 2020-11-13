自由廣場》學生自殺頻傳 教育界應檢討

◎ 謝有朋、黃韺綺

台灣大學最近接連發生學生自殺事件，近期亦有多名高中職青少年選擇結束生命，學生自殺議題再度浮上檯面，青年學子在背負旁人期待下、追求學業成就的過程中，我們是否忘了問他：「你好不好？」「他把所有的好都給別人，忘了留一點給自己。」這是電影《陽光普照》的經典台詞之一，偌大的壓力逼得青少年喘不過氣，過程中他們不斷努力向前，滿足眾人對他們的期待，卻沒人意識到，他們正面臨困難，需要有人對伸出援手，最終以激烈方式，對教育體制道出最沉痛的怒吼！

以高中生而言，課業壓力來源除了學校，亦有部份來自家庭，而在兩方壓力並施的狀況下，學生是會承受不住的，在成人的眼中，往往認為是學生的「抗壓性」不足，在這些耳語下招致的後果，恐怕就是憾事發生的關鍵！反觀當今教育體制下，家長與學校都不斷要求成績，尤其是明星高中、頂尖大學的思維框架，那樣的壓力可不是一般高中生、大學生所能承受的。反思現今教育體制及其所帶來的升學文化，的確有極大的空間需要改善！

請繼續往下閱讀...

筆者們呼籲，教育部應就接連發生的學生自殺事件進行通盤檢討，針對學生壓力成因分析，對現行因教育文化所導致的不良現象積極應處，設法在鼓勵學子提升自我能力、追尋學習成就的同時，思考如何有效處理其所帶來的龐大壓力，並即刻盤整各校的心理輔導資源量能，確保相關資源、人力在學生出現警訊的第一時間，設法接住每個瀕臨危險邊緣的青少年！

（作者謝有朋現任行政院兒童及少年福利與權益推動小組委員、黃韺綺是嘉義學生聯合會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法