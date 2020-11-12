自由廣場》（金恒煒專欄）拜登會「姑息」習大大嗎？

台灣挺川普的很多，因為美國總統能像川普般赤裸裸的直接而有效的壓制習近平，絕無僅有。同樣的理由，香港人也挺川普連任。中國人呢？最有趣的是，自由派知識份子與紅二代竟然站在一起，一致支持川普；不同的是，自由派是害怕習近平阻卻中國民主之路，紅二代是嫉恨習近平壟斷所有權力。

那麼拜登上台會不會從「反中」陣線撤退？拜登當副總統時，多次與習近平見面，部分媒體甚至用「私交甚篤」形容。大選前還有媒體爆料拜登兒子杭特與中國有龐大的利益勾結。更不必說川普的大肆抨擊，如果拜登選上，中國將「擁有美國」。用比較政治性的語言是：拜登會不會成為「姑息主義」的張伯倫第二？包容希特勒、墨索里尼？

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拜登到底如何做？預測戛戛乎其難，拜登進入白宮後才會下手「落子」，那時或有端倪可循；不過現在可以參考的是外緣條件。這次大選，拜登拿到七千五百萬票、川普拿到七千萬票，川普的影響力不容小覷；拜登口口聲聲以「團結」為第一要務，自不會、不敢肆無忌彈「去川普」，平白得罪另一半選民，更何況共和黨掌控參院，也不容拜登一意孤行。

美國民主、共和兩黨在「抗中」上，實已取得共識，這是其二。主流媒體在這次大選中全力攻川普挺拜登，即使「極盡偏頗之能事」，但無論左媒或右媒一致「反中」，並支持台灣及香港人民，這是其三。再說普世價值還是美國高懸的核心價值，更是媒體不懈追求的信念。就算「拜登」變成「拜習」，恐怕也要顧忌媒體的威力，這是其四。

「populism」無確實定義，美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）使用「平民主義」的漢譯取代「民粹主義」。根據「皮尤研究中心」十月六日民調，十四個國家中，有九個對中國負面看法達到十幾年來的最高點，美國高達七成三；拜登再「親中」，也必須考量民意；民意最重要，這是其五。

有人說蔡政府押川普，老實說蔡政府沒有押川普的本錢。真能押美大選的是蔣介石。美國一九四八年大選，蔣介石押杜威，雖然失敗，但蔣在美有龐大的「中國遊說團」，背後有參眾兩院議員、媒體巨頭、退職高級將領、企業鉅子、宗教人士等；這才有「押」的本錢。蔡政府連進場的門票都沒有，押什麼押！川普外交政策有利於台灣，受到台灣主流民意讚揚，如此而已。

國民黨立院黨團總召林為洲最好笑，他押拜登的理由是，一旦拜登當選就提出「撤銷萊豬進口公決案」。問題是，推銷美豬也是拜登總統的首要工作之一，尤其美國中南部的養豬、養牛戶更是拜登亟欲拉攏的選民，何況蔡政府面對的是美國政府，非川普一人而已。國民黨幼稚的一廂情願想法，以為拜登選上就會親中而壓縮民進黨空間，全無邏輯可言，更不必說政治邏輯了。

誰怕拜登？戰戰兢兢的是中國，不是台灣。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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