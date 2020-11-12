自由廣場》美國兩黨對中國的基本觀點

◎ 雲程

此次美國總統選舉開票仍在爭議中。美總務署長尚未簽文件撥付政權移轉之經費與特權，恐延誤交接時程︱︱法定選舉人在本州內的投票是十二月八日，聯邦眾議院開票是明年一月六日。但若拜登就任，美國外交政策會如何改變？〈外交事務〉先後刊出兩陣營觀點。

先是代表民主黨，Kurt Campbell與Jake Sullivan的〈競爭，但不要不可收拾：美國對中國如何既挑戰又共存〉，隨後是曾任川普副國安戰略顧問Nadia Schadlow，代表共和黨的〈美國錯覺的結束：川普與真實世界〉。

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可能為補強Schadlow的文章份量，或為留下政策遺產，投票前一天白宮發佈〈川普論中國：將美國擺最前〉，其中匯集從二○一八年十月副總統彭斯的演講，到川普今年九月二十二日在聯合國大會的演講，共八篇演講文章。

由於Campbell與Sullivan可能成為拜登政權重要國安外交幕僚，不管美國國會通過何種法律保護台灣，或拜登矢言支持台灣，透過兩人聯名文章，再加上二○一四Campbell受辜寬敏「新台灣國策智庫」之邀，發表〈二○一四年亞洲新態勢與台灣角色〉，可窺視民主黨基本觀點及未來的美中政策。

共和黨的立場是：美國在世界範圍吃很多虧，盟國也應分攤成本；美國四十年給予中國優惠的外交政策，無法換得預期的中國融入世界體系，反而讓中國越來越具侵略性，非改弦更張不可。

民主黨則在承認美國對中政策錯誤之餘，仍認為單靠「競爭」來改變中國一樣天真。重點是持續嚇阻，發展對美國有利且穩定的「美中共存」，以避免失控。

共和黨觀點是基於四十年交往經驗的「事實」：中共推翻世界秩序的意圖不變，但中國已相當強大；中共（非中國）是威脅的核心，要寄望與支援中國人民覺醒。方法是修正肯楠單純圍堵為「脫鉤後圍堵」。民主黨觀點則基於「推論／期望」：中國已今非昔比，故要謹慎莫使情勢失控。方法是團結盟邦、尋求「可控的競爭性共存」，才能保持美國利益。

雙方顯然有共同點︱︱對中戰略已過時而必須修改；不同的是共和黨採決絕態度，民主黨重持盈保泰。兩者本質上可相互補充，但判斷失誤卻會一敗塗地，故政策不宜樂觀。

理論上，台灣是中美戰略關係下的應變數；經驗上，常受傷於民主黨執政（如卡特的突然斷交、柯林頓的新三不、歐巴馬的金融時報放話），台灣人民偏向直覺支持川普政權，豈非再自然不過。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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