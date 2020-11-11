自由廣場》還再生稻一個公道

◎ 蔡木章

中部地區第二期稻作「再生稻」部分業已開始收割、新生稻則約晚十天，由於濕穀價錢每百台斤低於九百元（約八百五、六十元）。「穀賤傷農」，再生稻不能繳交公糧政策，再度引發質疑。

限制再生稻繳交公糧政策，係馬政府時代於一○四年所推出，當時農委會主委陳保基，罔顧農民的種植權益，也無視農民的反彈聲浪，強行規定自當年第二期稻作起，限制「再生稻」繳交公糧。

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這一項有違公平正義原則的政策，不僅影響農民的耕種習慣，種稻的成本更將因此提高。以種稻成本計算，每甲耕田一萬五千元、秧苗（六十元／片×卅三片／一分地×十分）、插秧七千元、割稻一萬三千元，光這些機械費用動輒就要四、五萬元，若再加計肥料、農藥等稻作生長過程所必需的成本，農民的收入其實相當微薄。

再生稻則省去耕田、秧苗、插秧的錢，正因為如此，中部海線地區第二期稻作以再生稻為主要作物的比例，長期以來均居高不下。以筆者的家鄉大甲日南為例，長年以來都是栽培再生稻，品質更優於飽受東北季風肆虐的新生稻。

況且，稻米品質的良窳在於栽培技術與管理，與再生稻或新生稻無關。站在資源再利用及環保節能、省工，省錢和省水的立場，政府其實應該要鼓勵再生稻才對。

更何況，不管再生稻或新生稻，倘要繳交公糧，本應透過重量的檢測，一旦米粒不夠重，自然無法繳交。基於此，筆者以為，口口聲聲挺農民的民進黨應儘速廢止此一悖離專業、違反公平正義原則、影響農民權益的魯莽決策。回歸專業，讓「再生稻」沉冤得雪，還它一個公道。

（作者為農家子弟，目前從事服務業）

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