自由廣場》（林保華專欄）美國大選爭議，期待司法釐清

美國第四十六屆總統選舉，出現重大爭議，不但出現許多舞弊傳聞，還涉及憲法規定的一些選舉法規。舞弊當然要由司法調查釐清，涉及選舉法規也已有多年，這次隨著中國病毒來襲而大爆發，例如通訊投票問題，因而也必須修法。

當年旅居美國時，有一位華人朋友很認真對我說，你雖然拿綠卡，也可以去投票。我當他開玩笑。現在才知道只要你有戶籍地，去登記時根本不查是否公民身分，如果你遷移多次就可以收到多張選票。在紅色滲透世風日下的時候，這漏洞難保不被利用。十多年前紐約市議員選舉，出現幽靈人口，道地的美國候選人搞不清怎麼一回事，乖乖向華裔對手認輸。

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美國有聯邦選舉委員會，但僅負責監督競選資金，並不負責監察其他選務作業，或公布誰在大選中獲勝。選舉結果是由各州選舉人團宣布該州選舉結果，最後由美聯社宣布。現在因為國內外因素的轉變，主流媒體不但宣布選舉結果，甚至在選舉過程為特定候選人「保駕護航」而幾乎可以躺著當選。

舞弊傳聞有許多，真假難辨，最清楚的是密西根州有一電腦被植入一個軟體可以將標記川普的選票轉為拜登。如果說這是無意的疏失，我不會相信。既然這個開票站可以如此，就不可能是唯一的，因為一個開票站的幾千張選票決定不了一個州乃至全國的勝負，勢必會有一些搖擺州共享其軟體。而在長時間與多次轉手中的通訊投票，也容易上下其手。

根據媒體調查報導，川普的死忠者增加，非洲裔的支持率增加，拉丁裔的選票也增加，民主黨在眾議院席位則減少，但拜登獲得歷史上最高的選票。這些數據就顯得矛盾了。

現在川普陣營準備大打法律戰，川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼的演講放話很重。依照他的演講內容，這場法律戰不但要解決選舉勝負，還要把賣國賊送進監獄。這是何其慘烈，如何保持國內的團結也益顯重要。

朱利安尼指的應是投票前有關拜登家族與中共關係光碟與新聞的流傳，真假也必須判定，這涉及拜登家族的清白問題，也事關民主黨的名譽，相信民主黨人也想了解事件真相。有關吸毒、性愛問題還是其次，主要是有沒有拿中共的金錢。如果中共有「投資」，未來勢必發酵，這關係到美國的國家利益，也使台灣十分緊張。

這場法律戰對美國的未來舉足輕重，還涉及全球許多國家。這從拜登被媒體宣布勝選後各國領導人的百態可以看出來。台灣面臨中共的併吞威脅，未來的中美關係將決定台美關係而關乎台灣命運，習近平避免使老朋友尷尬而低調，某種的身不由己也讓台灣必須謹慎，也請外界多多諒解台灣目前的特殊處境。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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