自由廣場》美中較勁結構不變 台海軍事常態增壓

◎ 張延廷

美國即將政權交替，新政府的外交政策將可能採取多邊主義，加強國際合作及在歐洲、亞洲盟邦的關係鏈結，繼續維持美國在世界的領導地位。由於「反共」在美國已成跨黨派現象，這股氛圍會使美、中鬥爭持續。

由於中共已成為美國的長期戰略對手，這是修昔底德陷阱的結構性因素，崛起的強權與當前強權之間，必然會產生緊張競搏關係。既然美、中賽局已經進入戰略較勁的模式，走向全面競逐有可能產生新冷戰形態，甚至有可能發展成局部衝突檯面化，因此預防誤判、危機控管已是一件重要的任務。

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中共經年積極推動一帶一路、上海合作組織、亞投行、區域全面經濟夥伴關係（RCEP）等國際政經架構，並在非洲東部吉布地（Djibouti）建立首個海外軍事基地，未來會持續在其他地方建立類似海外基地，擴展地緣政治與經濟影響力，對美國形成挑戰。

此外，面對美國新政權，預期中共持續擴大紅色滲透，以利誘及威脅兩手策略，透過併購外國媒體，或補助學術智庫與研究單位的費等，繼續以「大外宣」掌握國際話語權的戰略，也不會改變。

未來美國與中共的貿易戰、科技戰、金融戰、地緣政治對抗、軍事較勁等，大方向不會產生大變化，而兩國在南海、東海、台海等多項議題的歧見，在印太地區的較勁格局，也不會改變，大架構之下，台灣與美國關係短期也不會有重大改變。

川普政府四年任期發布十批次對台軍售，積極提升台灣不對稱戰力，美國主流民意對台灣的支持不會改變，拜登政府仍將持續軍售常態化的大方向。

美國曾提出具有事前防範性質的「台灣防衛法」，要求維持美軍具備阻止中共武力犯台、造成「既成事實」的能力，因此美國將會在第一島鏈及第二島鏈間不定期舉行軍演，以對中共產生嚇阻作用，降低台海衝突的可能性。

中共軍事活動勢必更要擴散出第一島鏈，投射於西太平洋，航母及機艦在此地區會更活躍。台灣將面臨解放軍更多軍事活動壓力，且將隨著時間及中共國力推升而與日俱增。台灣要在新武器陸續到位前，趕快在台澎防衛作戰之戰術戰法上調整，軍事整備、士氣提升、人才素質等均加快超前部署，面對未來更嚴峻的挑戰。

（作者為前空軍副司令、大學教授、美國華府Stimson Center智庫研究員）

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