自由廣場》3300磅級抗炸機庫 等了15年

◎ 張豐麟

繼一○九年國防預算書中開始出現新台幣四十三億元持續性預算啟動推動「一機一庫」政策，在台中清泉崗空軍基地建構高抗炸係數防護機庫，分七年執行，預計於一一五年六月前完成九座四聯機庫堡。更令人振奮的是，上個月揭露的一一○年國防預算書中，為了全新採購的F-16C/D Block 70型戰機，持續編列三十三億元預算，於台東志航空軍基地興建新型機庫，以滿足未來新建置的第七聯隊駐防之需求，此一延宕逾十五年的「防護機堡籌建案」終於落實，實應給予國防部高度肯定！

對台灣來說，高抗炸係數機庫的ＣＰ值相當高，從招標文件推估，具備約三三○○磅抗炸力的新式機堡，應是為了反制共軍現役Su-27系列所搭載之KAB-1500精準導引炸彈攻擊而規劃。

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吾人可從近年實際戰爭中發現，即便如美國此等擁有精準打擊能力的一等一強國，其在二○一七年四月份以外科手術般的精準手法，發射五十九枚巡弋飛彈襲擊敘利亞沙耶特空軍基地（Shayrat Military Airbase），但只有六枚飛彈是穿透機堡直接摧毀敘利亞戰機，經評估，這五十九枚巡弋飛彈對這座機場只造成約二十五％的戰損，該場空襲敘方損失近二十架戰機，但僅有六架是在機堡內遭摧毀，露天停放的毀損數量之高，則令人惋惜！此等數據是相當值得國人深思的。

因為即便空軍規劃的「抗炸三三○○磅級機庫」每座造價約新台幣一億元，但相較於動輒一架新台幣二、三十億元的戰機而言，絕對有其必要，相較於採購新式戰機的特別預算二四七二億元而言，其實真的不貴，且有價值！

盱衡現代戰爭趨勢，首波機場攻擊行動的目標挑選，已從破壞跑道轉為破壞戰機，因為先進戰機的補充並非一朝一夕可完成，是以中國新式抗炸機庫厚度均超過三米，採高性能混凝土，抗壓強度高達四百兆帕，相當於大樓建築所用混凝土強度的三倍以上。足證國防部及空軍興建高抗炸係數防護機庫的必要性！

（作者為大學教職員工，投稿論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）

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