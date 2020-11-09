自由廣場》拜登當選是台灣危機？ 外行！

◎ 高志文

台灣一些政媒菁英，最近說拜登當選美國總統是台灣危機，完全是島內看天下的外行言論，將島內政治情境投射在美國政治。以下幾點說明：

一、川普任內何所有友台法案，兩黨全部支持，民主黨甚至共同領銜。

請繼續往下閱讀...

二、2020民主黨大會，刪除黨綱中的一中政策，這是天大地大的表態。

三、所有對台軍售，民主黨全部支持。

四、競選期間，民主黨事實上指責川普對中不夠強硬，拜登指責川普跟習近平及北韓與俄羅斯領導人這些Thugs（惡棍）稱兄道弟。

五、認為川普的貿易戰，無法讓中國讓步與遵守國際規則（這目前為止是事實），需要能讓中國讓步的策略（透過聯合友邦與多邊主義，而非單挑式的單邊主義）。

六、川普喪失傳統民主友邦的尊敬，無法領導自由民主國家，採取一致作為（單挑當然比不過打群架）。

七、美國這次選出能包容全國、資深穩健的拜登，可團結目前極度分化的美國政治，讓美國能恢復全球領導地位，回歸巴黎協定與WHO（退出是川普錯誤政策，台灣跟著川普修理WHO與幹事長Tedro，但全球政治與衛生界幾乎沒有人同意，WHO國際衛生政策與技術領導地位未動搖）。

八、對中強硬是川普任內重要的Legacy，有近半美國選民支持，川普主義及共和黨領導，將會全力捍衛對中強硬路線，在未來四年嚴格監督民主黨。這個反中共，且四年被川普極度放大百年GOP反共政治遺產（這點台灣人可感謝川普，雖他絕不是為了台灣人做了此事），未來數十年將持續下去。

九、民主黨指責川普對香港與新疆及南海立場軟弱，民主黨將在人權與民主議題上對中更加強硬。

十、民主黨菁英與智庫與主流媒體，基本上同意川普對中強硬的態度，只是不同意策略（他有策略嗎？）與作法。

十一、川普如一頭大象在瓷器店亂跳，An elephant in a China shop，揭穿了中國過往虛張聲勢、跋扈囂張的作態，替民主黨與全球政治領袖，做出一個無法逆轉的定錨效應（榜樣），中國戰狼與全球滲透策略將寸步難行。

十二、說跟中國做生意，就是家族腐敗。台灣人跟中國做生意比例全球最高，過去30年誰不跟中國做生意？不是跟中國做生意就是腐敗。所有對政治人物腐敗指控，最後都由司法定奪，要對民主國家防止外國勢力影響滲透本國政治及相關反貪立法有點基本信心。說中國買了民主國家政治人物，是對中國影響力過度誇大及讚美，有點蠢！中國連小小台灣都買不下來，被買的媒體與政客在台灣被多數民眾唾棄，還相信它能買下西方國家？這些指控是選舉伎倆，信恆信，不信恆不信。總之，拜登當選非常好，台灣，啥物攏毋驚！總結：台灣人不能只看台灣媒體，紐約時報、BBC、經濟學人與Foreign Affairs等高品質媒體要看；台灣菁英更不要只看台灣電視、報紙就論天下。

（作者為台北市大學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法