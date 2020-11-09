高教展望》大學看深耕經費／有的認比過往平均 有的憂兩極化

教育部高教深耕計畫需每年檢視辦學成效，進行經費增減微調，大學端對此看法不一。（資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部高教深耕計畫需每年檢視辦學成效，進行經費增減微調，大學端對此看法不一，有的認為比過往平均，有的則擔憂強者越強，並分析把「獎優」與「扶弱」混合難免爭議，或可分開，或是事後公開審查委員名單等，以昭公信。

教育部將大專校院計畫型補助經費整合，107年推高教深耕取代邁向頂尖大學、教學卓越、典範科大等，要各校規劃5年願景並提供補助，每年審查，表現好則獎勵，表現差則酌減。

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私立教育事業協會理事長、中國科技大學校長唐彥博指出，高教深耕的「評量指標」未公開，僅能「猜測」包含質化與量化，亦有與自身比較的絕對指標，及與他校比較的相對指標。而相對指標等會導致「體質越好、經費越大」的強者越強，呼籲官方可讓強者學校拿出3%至5%經費協助鄰校，觀摩或合作，產生高教提升動能；另建議事後公開審查委員名單，以昭公信。

中興大學校長薛富盛則認為，深耕與過往的邁頂不同，已是比以往少競爭而更均分經費，且深耕兩年前剛公布，外界就質疑「通通有獎」，只是兩年後有經費增減的考評，但相信是微調而非大變動。以中興為例，有增加但幅度不多，未必會導致「強者越強」，且過往邁頂時，台大一年拿31億元，如今深耕台大僅18億元，13億元差距就分配各校造就許多教學創新與大學社會責任。

均分經費 台大從31億變18億

另一不具名的公立大學校長表示，凡是外加的競爭經費，永遠有「獎優」或是「扶弱」的方向爭議，前者特別是國際競爭力的表現，後者則是社會基礎人才素質提升。深耕是把兩種需求混合在一個計畫，難免會有爭議，其實也可分成兩個計畫，各自以不同的方向來評比和分配經費。

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