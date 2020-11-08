自由廣場》響應中研院呼籲︰數位身分證暫緩換發

◎ 陳慶坤

中研院法律學研究所資訊法中心緊急呼籲政府，暫緩實施數位身分識別證（New eID）換發。政策建議書提出數位身分證的問題，包含規劃中的晶片身分證將對台灣的「自由民主體制」帶來立即而重大威脅。然而針對學界的質疑，內政部團隊依然表示數位身分證的晶片模組設計、作業系統及應用程序設計，分別通過國際安全認證安全無慮、空白卡生產廠商無法接觸到民眾個資云云。

事實上，在現實技術上，經過七層壓製完成的數位卡，已經可以做到在晶片內暗藏微型間諜晶片，內政部顯然對晶片卡、晶片作業系統（OS）與應用程序（Applet）技術了解不足。雖然內政部以台積電製造晶片作為託辭，經查台積電只做晶片代工。數位空白身分證輾轉轉包，問題即出在細節裡。根據中研院研究報告指出：「外包給和中國政府關係曖昧的國外廠商，其中存在後門或共用系統元件而產生的風險，並不因為晶圓本身由台積電生產而改變。」這才是令人疑慮的重點。

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依據國際人權聯盟（FIHD）二○一八年報告：「Idemia公司發行的系統會隱藏監視人民的特定功能，當晶片卡上的晶片與讀卡機接觸，資訊即透過網路傳輸到終端，New eID在讀取時將被錄製到建置在伺服器的資料夾當中。」又，同年美國媒體也曾經報導，Idemia即是中共天網監控的建置者。如果整個空白身分證包括本體都由該公司供應，顯然內政部忽略「資安」與「國安」的考量。

若此，台灣數位身分證將步上香港智能身分證的後塵。因為，內政部祭出「扶植本土廠商」家電大廠，表面上主導開啟身分證數位化的新時代，但畢竟紅色供應鏈對台灣的威脅無所不在。在中資與紅頂商人橫行的台灣社會，滲透到政府公共工程應不困難，因此數位身分證的換發，可能成為中國推動「台灣香港化」的工具，值得台灣警惕！

日前全國戶政系統大當機，已經是四個月內第五次；行政院主計總處人口普查，網路填報系統甚至傳出個資外洩疑慮等情事。若考慮中國對台灣政府進行網路攻擊，每年多達三億餘次，在在顯示政府對資安管控的長期疏忽。因此，內政部應傾聽學界的建議，謀求改善策略，在資安與國安疑慮未釐清前，數位身分證暫緩發行確實有其必要性。

（作者現任大學助理教授，台北市民）

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