自由廣場》房價居高不下怎能說「合理」？

◎ 魏世昌

媒體報導，近期房價明顯回漲，打房聲浪再度出現。新任不動產仲介公會全聯會理事長張世芳表示，這波買氣及房價推升，是整體大環境條件成熟所致，並非來自於房地產業者刻意炒作，目前房市價量雙漲合理，並非政府打房時機，應尊重市場自由機制。筆者不否認房價回漲現象，跟熱錢與低利率引發不動產的投資與自住需求有關，但不解的是，目前房價居高不下怎麼會「合理」？

房價所得比是用來衡量家庭購屋能力的全球性指標，國內外專家多認為以五至七倍家庭年所得，能買到三十坪的新屋，這樣才是合理的房價水準。但審視全台房價所得比，從二○○二年的四．四倍，一路上升到二○二○年的八．六二倍；台北市房價所得比則從五．八倍漲到十三．九四倍。也就是說台北市家庭努力工作的平均年所得約一六○萬元，必須至少十四年不吃不喝，才能買到三十坪、每坪八十萬元的新屋！

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不論是全台八倍多到十四倍的房價所得比，或超過三至五成的貸款負擔率，放諸全球比較，全部是偏高過荷的數字，台灣房價仍過高也是無庸置疑，政府出手「健全房市」可謂師出有名！

房地產業者一再表示，對於房價問題，政府應該要回歸尊重市場自由機制，不再介入進場干預，房市才能健全。但我們看到的卻是，因為房價不斷上漲，年輕世代的購屋門檻變得更高、更遙不可及，使很多年輕人對未來感到絕望，不利於國家長期經濟發展與競爭力提升。此外，高房價現象使得少子化「國安問題」益發惡化，恐怕也會造成經濟落入惡性循環。

基於健全房市與永續發展，及捍衛人民的居住正義，政府當然有責任超前部署，拿出相關政策積極作為，以避免市場失控與失靈！

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

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