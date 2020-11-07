自由廣場》反酒是門好生意？

「先賣病，再賣藥」被藥廠邏輯綁架的健康政策

◎ 李欣晏

國健署近期加大反酒力道，倡導起「謝絕飲酒、滴酒不沾」，更有唱和的醫界人士主張，台灣是酒精不耐症人口全球比例最高的國家，飲酒會大幅提升罹患癌症的風險！使人好奇這波反酒宣傳到底是所為何來？是否另有隱情？

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首先，醫學專家指出喝酒後容易出現臉紅、頭暈、嘔吐則屬於酒精不耐症高風險者，但這種不論飲用量、飲用種類、飲用當時身心狀態的粗糙說法，實在令人難以信服；至於缺乏酒精代謝酵素（ALDH2），其實是多數亞洲人特有的基因變異，怎麼就成了一種病症呢？體質不容易代謝酒精的人不適合大量飲酒，本來就是「理性飲酒」的基本概念啊！怎麼包裝成了「滴酒不沾」才健康呢？在發明了一個新病名之後，醫界和政府就開始強調國人肝癌、口腔癌、食道癌嚴重，無視於可憐的台灣人熬夜過勞、偏好熱辣飲食、被化工食物環繞的基本設定，立刻下出結論：都是喝酒惹的禍！一連串因果不明的論述，實在讓有心於公共政策研究的人難以為繼。

筆者經過與多名心理諮商師、第一線的社工人員深度訪談後，才明白原來「反酒是門好生意」，不先賣病、何以賣藥？

實務經驗指出，不當使用酒精的個案多是先有創傷才有酒害。無論是酒癮病患、家暴加害人、酒駕累犯或社會弱勢，其背後通常有所「創傷」：包含失業、夫妻失和、重大意外或疾病、情感打擊如失去至親、社交困難等。只是這些人一旦進入醫療體系成為「病人」，就成為藥品市場裡的待宰羔羊。各種戒酒藥廠贊助的醫學論壇、醫療新知講座、社區衛教篩檢向精神科醫師招手，龐大的利益讓相關醫學會及醫院要求衛福部准許更多專案進口戒酒藥物、爭取健保給付更多品項、辦理更多酒癮治療費用補助方案、發展更多問題性飲酒研究計畫經費，對照這幾年大量醫療資源流入酒害相關領域，一言以蔽之，社會大眾越害怕酒、厭惡酒、視飲酒為「病態」，那相關藥品市場肯定蒸蒸日上、醫學專家自然點石成金。

飲酒沒有安全量？你以為的健康邏輯其實是藥廠布局！或許我們更該擔心的是，披著專業權威外衣的宣傳行銷手法有沒有過量。

（作者為佛光大學公行系助理教授）

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