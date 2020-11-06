自由廣場》今日螞蟻 明日台商

史上最大IPO上市叫停

◎ 愚工

原定十一月五日同時在上交所及港交所上市的螞蟻集團，在其實際控制人馬雲及董事長井賢棟、總裁胡曉明於十一月二日被中國人民銀行、大陸銀保監會、證監會與國家外匯管理局等四單位聯合「監管約談」後，雖然發表「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字忠誠宣言，但仍被中國上交所以「所處金融科技監管環境發生變化等重大事項」，導致「該公司不符合發行上市條件或者資訊披露要求」為由，暫緩上市，其Ｈ股在港交所的上市亦同時停止。市場估計重啟掛牌至少要半年。

螞蟻集團集資金額高達三一八○億美元，號稱「史上最大ＩＰＯ」，吸引國際各類金融機構和散戶的熱情參與。如今在上市前夕，突然被以近乎莫須有的理由停止上市，再度折射出中國投資環境的險惡。說明如下：

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螞蟻集團的前身「螞蟻科技集團股份有限公司」，脫胎於阿里巴巴旗下的「支付寶」，二○一三年三月開始從事專門為小微企業和個人消費者提供借貸的金融服務，這個族群即便你誠信可靠，也是不容易、甚至不可能從正規銀行貸款的族群。因此受到廣大庶民的歡迎，粗估其消費者至少五億。這樣的「群眾基礎」，又擁有每個群眾的個人資料及消費傾向，套個罪名就是「妨害國家機密與安全」，其實已犯了中共的政治大忌。

螞蟻集團的金融服務自二○一三年至今已七年多，中共不講話、不監管，當其申請ＩＰＯ時，還讓其通過。如今十九大五中全會習近平安然度過危機，投資者把錢匯進去了，突然說螞蟻集團的金融服務不合法，這樣不行、那樣不行，不能上市，這正呼應了「說你不行就不行，行也不行」的順口溜，也呼應了習近平先前的指示，每位黨員要做個「政治上的明白人」，螞蟻集團最終很可能在「國進民退」及「加強私人企業黨建工作」的浪潮下，成為實質的國營企業，成了中共「養套殺」的經典案例。

今日螞蟻，明日台商，熱中投資中國者，應引以為戒。

（作者為台商）

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