自由廣場》員外的三百兩銀子

◎ 陳茂雄

近來綠色小黨紛爭不斷，有黨主席位子都還未坐暖就求去，更有黨主席退黨。在二○二○年選舉前，也有青年新秀因所屬政黨不願意扮演民進黨的尾巴黨而毅然退黨，接受民進黨的關愛。綠色小黨到底出了什麼問題？難怪一般民眾不期待綠色小黨。

多數台灣人已有國家觀念，中國國民黨與北京政權切不斷，因而被主流民意唾棄。可是從民進黨在二○一八年的九合一選舉慘狀，也可體會主流民意將該黨丟到垃圾桶，然而二○二○年的大選，台灣人還是將選票投給民進黨。這種不接受中國國民黨的國家定位，不認同民進黨的執政，卻不培植綠色小黨，小黨只能從民進黨那裡分一些政黨票，可以生存，但難以茁壯。既然扮演民進黨跟班，怎麼可能取代民進黨？不願意扮演民進黨跟班的綠色小黨，雖然有魄力打天下，但內行人都可看出，這種政黨不必敵人，只是內鬥就可殺得遍體鱗傷，這種政黨怎麼可能取代民進黨。

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當年黨外人士組民進黨時，處境並沒有比現在的綠色小黨高明，內部雖然也會出現衝突，但沒有目前綠色小黨那麼嚴重，這值得大家探討，為什麼當年的民進黨可以茁壯，目前的綠色小黨並沒有帶給大家希望。以前的民進黨沒有政治資源，又面對外來的中國國民黨政權壓迫，大家有革命情感，整個團隊靠政治信仰撐下去，目前的情況完全改觀。

目前本土勢力已沒有被壓迫的悲情，難有革命情感，逐漸失去政治信仰，嘴巴雖然也有政治信仰的口號，只是在演戲，擠不進去民進黨的大戲班，可先到小戲班發揮，成名之後大戲班就會吸收，扮演小戲班的綠色小黨大家忙著成名，也有人急著爭資源，當然難以茁壯。

以前有一位員外家財萬貫，可是家庭不安定，鄰居住一戶佃農，靠勞力吃飯，可是家庭和諧。員外請教一位禪師何故？禪師要員外給佃農三百兩銀子就知答案。佃農有了三百兩銀子家庭就不和諧，趕緊將銀子歸還員外。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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