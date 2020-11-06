自由廣場》大學生設籍 用選票自救

◎ 劉兆隆

日前長榮大學大馬學生遇害之事震驚國內外，使台灣的良善治安與社會美譽蒙羞。一時之間各方指責紛至，有譴責學校通報不力的，有譴責歸仁區公所沒好好管理路燈的，也有譴責警察沒好好處理報案的。這些表面上都對，但其實過了這陣子，大概就會被遺忘。路燈繼續不亮，警察也不會來巡邏了。

其實很多大學都有類似的問題，也都未被重視。其中一個最重要的原因，就是各大學的學生戶籍，並不在學校所在地，因此既然沒有選票，地方政府自然不會加以重視，而且向民代與地方政府陳情也沒用。

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事實上，長榮大學學生註冊人數九千餘人，扣除大一、大二沒有投票權的，也有四、五千人有投票權，如果能夠成為一個「大票倉」，地方政治人物巴結都來不及，哪會路燈不亮？警察不管？我想每一個地方政治人物都會好好經營當地，絕不敢讓路燈壞兩年不管！

事實上，一個地區究竟要設派出所、分駐所、分局或是警察局，以及消防隊的規模大小，都是依照當地人口數去配置，而計算人口數的依據就是戶籍。一般大學因為學生戶口不在學校所在地，因此自然不可能有相對配置的警力，出事自然只是早晚的事。

以一般公私立大學規模數千或近萬的師生數，要設立的至少是近五十人的分駐所，而非十餘人編制的派出所。此外，大學附近社區的票數，甚至足以選出民代或是縣市議員，更不會發生路燈不亮或是警力不足的情況。

現在教育單位嚴厲要求各大學端處理校安問題，其實都是治標不治本。因為各大學人力與經費有限，又能做多少改善？因此解決這個問題最好、最快的辦法，教育部應該審慎研議要求或建議各大學的學生，將戶口遷至校內，徹底改變大學社區附近政治權力結構，讓大學的需求聲音可以傳出去。況且，學生在該地區就讀四年，本來就應參加當地的公共事務，這樣才是最好的公民教育。

（作者為彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授）

相關人員缺乏主動積極精神

◎ 林進嘉

馬來西亞籍女大生命案，嫌犯一個月前在同地點曾犯案未遂，受害人報警並通報學校，但警方、校方未積極作為，失去預防犯罪之先機，令人扼腕。

案發後，從總統、院長、署長、市長紛紛道歉，分局長遭到撤換、警察局長自請處分，長榮大學學務長與校安中心主任也請辭獲准。但，再多的道歉、再多人的下台，也換不回鍾女的性命。

在一片檢討聲中，路燈要亮、加裝監視器，學校、社區、警方安全聯防，校內外周邊環境巡邏，一項項具體的建議紛紛出爐，可惜這是一條寶貴人命的代價。然而，這樣的安全措施會持續多久？

平心而論，本案最核心的問題是，相關人員缺乏主動積極的精神。校方對學生常走的路徑，不知主動營造安全環境；甚至對同學的通報，還用校外路燈屬區公所管轄的消極態度；警方對於九月時的報案，更是例行性地消極怠惰。很多人可能不知道，殺害鐵警李承翰的嫌犯，犯案當天因被害妄想、被跟蹤妄想，曾兩度至警局求助，但警方沒有主動協助送醫，其實也是後來造成憾事的重要關鍵。

現代汽車的安全配備設計，早已從安全氣囊的被動安全，進化到各項主動安全系統。私人部門、機構企業如此主動積極，政府及各公部門呢？政府存在的目的，不就是保護人民安全，讓人民安居樂業嗎？

（作者為精神科醫師，台南市民）

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