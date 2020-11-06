自由廣場》「陳水扁的好話」

◎ 羅承宗

陳前總統日前公開稱「台灣不能只有一種聲音，我任內沒有關新聞台」，頗受國民黨人、中國政府高度嘉許。繼北市議員羅智強於十月十五日在臉書稱「這是我聽過，陳水扁說的最好的一句話」後，中國《環球時報》網站更接力大力宣揚，於是乎，在華文網路裡，「陳水扁說出『最好的一句話』」就此定調。

陳前總統這兩句被吹捧的話，實則問題重重。所謂「不能只有一種聲音」，似指「若中天不予換照，只會有一種聲音」。試問今日台灣的新聞自由，有如此不堪乎？權參美國國務院今年三月發布的《二○一九年度各國人權報告》，台灣部分即指出，憲法保障表達自由，其中包括新聞自由，台灣政府一般而言尊重這項權利。獨立的媒體、有效的司法體制，加上運作良好的民主政體，共同維護表達自由。由此觀之，台灣的新聞自由，獲高度評價。一家有線電視台的執照失效，怎會釀成「只會有一種聲音」？這個擔憂，顯屬無稽。

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其次，關於「我任內沒有關新聞台」等語，也頗值得玩味。按ＮＣＣ成立於二○○六年二月，雖隸屬行政院，當時卻因委員以政黨比例組成，在民進黨政府居國會少數席次下，首屆ＮＣＣ屢屢與行政院立場相左，違失不斷。即便二○○六年七月經司法院釋字六一三號解釋，以「幾近完全剝奪行政院之人事決定權，逾越立法機關對行政院人事決定權制衡之界限，違反責任政治暨權力分立原則」為由，宣告通傳會組織法第四條違憲。只是，由於首屆ＮＣＣ委員並未隨著釋憲結果去職，反而「忍辱負重」地當好當滿，直到二○○八年八月任期結束才告終。這個時點，已進入馬總統時期。所謂「任內沒有關新聞台」，箇中關鍵在於扁政府根本「管不動」，連想拿回的中廣頻道都遭抵制延宕，遑論介入新聞台執照換發。記憶力超凡的陳前總統，連這段往事都遺忘，令人擔憂。

以中國為首的境外勢力，利用民主國家開放社會進行「紅色滲透」，乃台灣自由民主憲政的最大威脅。法治國家一切講求證據，ＮＣＣ屆時究竟用什麼理由、拿什麼證據來准駁中天執照換發，且讓國人靜候結果。只是在此時刻，向來為中國官方喉舌的《環球時報》，卻賣力引用陳前總統的「好話」來鼓吹新聞自由。二○二○年末目睹如此荒誕異象，怎不令人唏噓而苦笑？

（作者為南臺科大財法所教授兼所長、凱達格蘭學校第十二期國策班學員）

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