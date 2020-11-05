社論》眾所矚目的一場美國式民主大選

眾所矚目的第四十六任美國總統大選，專家估計可能創下一九○○年以來最高投票率。昨天雙方皆囊括二百張以上選舉人票之後，拜登表示「相信正在贏的道路上」，川普則宣稱「我們贏得了這次選舉」。截至昨夜開票情形，拜登似乎並未如民調所料輕鬆獲勝，至於最後結果，有待觀察。

這次美國大選，所受到的國際關注高於往常。台灣對選舉結果的緊扣心弦，甚至不亞於自己的總統大選。各國對川普與拜登的好惡，每每溢於言表。主要因素，可能在於川普的美國優先、疫情處置、反制中國，讓不同國家在對美對中經貿、合作控制疫情、地緣政治變動等受到牽動。再加上，美中貿易戰、科技戰、新冷戰，指向一度充當世界工廠的中國，從而修改了全球化的遊戲規則，迫使其他國家必須隨之調整政策。歐洲主要國家也在調整透過經貿改變中國的政策，便是一例。可以說，這場美國大選的結果，對未來的國際風貌，將有不同的形塑作用。

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不過，也不妨從典範轉移的角度來觀察。以往，與中國「交往」是美國的主流，這種典範引導了中美關係與國際政治。然而，交往政策並未改變中國，中國甚至開始企圖改變世界。於是，歐巴馬開始談重返亞洲、亞太再平衡。習近平不再韜光養晦，積極追求霸權崛起，川普將美國開往迴轉道，重新定義中國為戰略競爭對手，逐漸為美國傳統盟友所認同。不無可能，未來回顧當前的歷史，川普正在啟動歷史性的典範轉移。但在現實利益上，包括經貿倚賴中國的民主國家，美國國內的科技巨擘、臉書推特、好萊塢、ＮＢＡ等，目前仍未能擺脫市場慣性思維。

川普改變對中交往、主張美國優先，究其實是習近平的作為有以致之。鄧小平啟動改革開放，西方世界咸認中國即將改變，迎向普世價值，於是大力資助中國發展經濟，造成中國經濟快速成長。但中國的政治改革一直沒有出現，習近平反而走上數位集權統治的局面，集體領導、接班人、任期制悉遭廢棄。對內加強控制，對外追求霸權，成為中華民族偉大復興的行動，東海、台海、南海甚至印度洋、太平洋的海空都瀰漫著中國威脅。如果繼續讓北京遂行竊盜經濟、紅色滲透、戰狼外交、耀武揚威，中國銳實力將橫行國際，美國霸權地位終將不保。於是，川普的出現，既是偶然，也是必然。

習近平劍鋒所指，終極目標是取代美國霸權，不僅針對川普，也包括拜登，沒有共和黨、民主黨之分。此所以，過去幾年華府、智庫、媒體、社會的反中情緒高漲。一個巴掌拍不響，習近平吃了秤砣鐵了心，華府堅守民主自由、國際秩序，中美關係從合作轉為競爭，這種架構不論誰當選都回不去了。而且，川普的縝密反擊亦可見，美國再對中國退讓，將來可能連反擊的能力都會受限，武漢肺炎被視為準生化戰，透露了習近平的稱霸事業絕對不是請客吃飯。即使美國大選已經投開票了，中國軍機襲擾我國西南空域仍不罷休，這些不懷好意的行動，顯然別有所圖。

過去幾年，白宮、國會、共和民主兩黨有志一同，對台軍售、挺台立法密集推出，可見美國對台對中，具有堅定的跨黨派共識。這也是美國社會厭惡中國、友善台灣差距擴大的反映。衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克訪台，川普的態度旗幟鮮明，而拜登猶批評他對中國不夠強硬，這就預示了不論這場選舉結果如何，美中戰略衝突架構難以撼動，把民主黨視為溫和派可能是美麗的錯誤，就像習近平當初也被川普視為好朋友。當然，選後，不論是川普或拜登，其國家安全戰略的落實，皆不宜在競選話語找答案，具體行動必須國安團隊到位方能初步解讀。

美國是大型民主國家，台灣是小型民主國家，民主實踐的條件差異頗大。儘管如此，美國過去幾次大選爭議，總能在短時間內平息，當選者的合法性不受影響，這種成熟的民主程序，堪稱美國式民主的基盤。美國總統選舉人團制，大體上每州得票多者獲得該州全部選舉人票。這種特殊的選舉制度，以及各州的選舉人票差距甚大，導致大選的策略經營，未必是基於獲得最多的公民選票，而是著眼於計算最多的選舉人票，其所產生的選舉劇情，一如開票期間的起伏不定。而一切的選舉激情、紛擾、膠著，終將在美國式民主下塵埃落定。

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