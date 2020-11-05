自由廣場》投降派的文字遊戲

◎ 張國財

魯迅筆下的阿Ｑ，擅長耍嘴皮子玩精神勝利法，將一般中國人欺善怕惡、投機、自卑又自大、奴性等人格特質展現得一覽無遺。其實，中國人的統治階層與知識、菁英階層，除了具有普羅的阿Ｑ文化，更有玩「文字遊戲」的阿Ｑ文化︱︱像是明明「敗逃」，硬是說成好聽到讓人分不清東西南北的「轉進」；明明是如假包換的常敗將軍，可以將讓人洩氣到不行的「屢戰屢敗」，說成是神勇且振奮人心的「屢敗屢戰」；被封為「時代舵手」、「民族救星」的「世紀偉人」，實際上是被原鄉終生放逐、雙手沾滿血腥、殺人不眨眼的獨裁者，更可看出「高級中國阿Ｑ」的文字遊戲玩得有多大、多扯！

有一批玩文字遊戲的在台中國人，把默默接受霸凌叫做「不挑釁」，把文明人被野蠻人統治叫做「光復」，把被併吞叫做「統一」，把投降美名為「和平」；跑到中國時，提都不敢提「中華民國」；與習近平見面，也小心翼翼不敢講出「中華民國」四個字，卻在台灣人面前大玩特玩「一個中國就是中華民國」的文字遊戲！

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在中國片面宣稱「海峽中線不存在」、共機入侵台灣西南航空識別區儼然家常便飯之際，在台中國人的女旗手不是譴責麻煩製造者的侵略野心，而是玩起文字遊戲，向被侵犯的弱者灌輸「不管你說什麼，我反戰」的置入性文宣，好像被侵犯的弱者放棄抵抗權，才是正確的選擇；這何異是為虎作倀、傷口上撒鹽？這種話，台灣人，你聽了不生氣？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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