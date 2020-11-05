自由廣場》「保險經紀人管理規則」四點斟酌

◎ 汪芳國

金管會保險局公告即將修正之「保險經紀人管理規則」，部分條文與國際慣例、市場習慣衝突，希望保險局能再審酌為之。

一、第三十五條第四項，有關臨分業務安排需取得被保險人同意。依學理論之，原保險和再保險是獨立契約關係，再保險之安排無需通知被保險人，更遑論得到被保險人之同意。此款為既存條文，但此規範有違保險契約精神，望能趁此次修正一併調整。

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二、第三十五條第六項有關「經紀人公司安排再保險業務應直接接洽再保險人……」， 國際再保市場發展成熟，運作、人才、監管技術有目共睹，台灣為新興保險市場，仰賴再保支持頗多，本地市場之規範宜遵循全球市場操作習慣，限制再委任國外經紀人公司代為接洽再保險人云云，實乃與市場機制違背。況且由本地經紀人自行接洽再保險人就可提升本身專業經營角色，亦屬無稽之談，缺乏國際業務合作，哪來技術提升之說？奉勸監理官員切莫畫地自限，故步自封，扼殺本土中小型保經公司生機。

三、第三十五條第七項，參考信託法要求簽訂委任契約，並載明負同一責任，不但混淆信託與再保契約本質之差異，且忽略國內外再保經紀業務是不同的契約當事人，卻要求負同一責任，實乃荒謬。

四、保險經紀人管理規則適用全體保險經紀人，但直接與再保兩項業務之安排運作，本質上差異頗大，分立兩法可能不切實際，但以單一法規來規範，則應有所區隔。尤其再保險經紀業務之雙方皆為保險人，實不宜做過多業務之實質規範。

（作者為銘傳大學風險管理與保險學系副教授）

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