自由廣場》只聞樓梯響的資政、國策顧問遴聘

◎ 陳永昌

自一月十一日總統大選塵埃落定以來，為國家大計提供建言並備詢的總統府資政與國策顧問，遴聘作業一拖再拖，甚至可能超越蔡英文首屆任期五個多月的漫長時間。

二○一六年十一月十四日，距離就職時間將近半年後，蔡英文總統終於公布首批資政遴聘廿人名單，國策顧問則又晚了一個半月，拖到該年十二月底才公布五十六人名單。「國之大老」資政與國策顧問遴選聘任慎重再三，因此有所耽擱，固然可以理解，只是，資政名單公布後，先是彭明敏與高俊明兩人婉謝出任，後來又有張忠謀與劉金標兩位企業界人士跟進，四位資政辭任，即佔全部名額五分之一，暴露幕僚作業聯繫未盡周全。尤其，名單無法打破「國家最高級酬庸」窠臼，坐實「榮譽性虛銜」批評，象徵意義大於實質作用。上屆四年任期內，蔡英文除了出席資政與國策顧問定期餐敘，並未看到任何實際功能，更多新聞反而是幾位獨派大老資政不時與執政當局齟齬不睦。

請繼續往下閱讀...

對比前總統馬英九，二○○八年五月二十日就職，遲至當年九月才展開推薦與審議作業，最後由馬英九親自核定後公佈，已經是翌年一月中旬，可見遴聘作業曠日廢時，不分藍綠陣營執政皆然。但是，二○一二年馬英九連任成功，三個月後該年八月下旬即公布新聘任資政暨國策顧問名單，資政全數續聘，國策顧問增加新聘十餘人，作業上相對單純有效率，比起仍持續精挑細選中的蔡英文略勝一籌。

今年五月總統府傳出遭駭客入侵，外洩文件內容提及資政人選，儘管府方澄清係拼貼造假，刻意曝光特定人選續聘與否真真假假，牽涉政治恩怨與派系鬥爭。但是，文件披露國策顧問遴選原則相當耐人尋味：「應該盡量以輔選有功人員為思考」，具體方向則有：各縣市政治代表、各專業領域代表、社會賢達、卸任政務官、其他考量。換句話說，遴聘人選仍難以擺脫選後論功行賞與派系分配色彩。

總統府遭駭事件是否干擾資政與國策顧問遴聘作業，外界不得而知。無論如何，沒有連任壓力的蔡英文能否拿出破舊立新的資政與國策顧問名單，甚至對制度存續做出全面性變革，國人正拭目以待。

（作者為企業專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法