自由廣場》美國大選 讓人更珍惜台灣民主自由

◎ 魯伯非

美國大選和疫情的發展，凸顯了「台灣特色的民主政治制度」，我們達成了民主自由與法律秩序的最好平衡。

這次美國總統大選因為川普、拜登的支持者立場鮮明，各地商家在開票前，紛紛將店面用木板隔離起來，以免遭暴動波及。有些州除了動用國民兵，甚至提前宣布進入緊急狀態。反觀台灣，今年初的總統大選，韓國瑜和蔡英文兩邊陣營造勢活動也是劍拔弩張，但開完票後，整個台灣立刻回歸到日常。韓粉自行療傷，英粉自行慶祝。對美國這次競選爭辯的主軸之一：Law and Order （法律與秩序），反而是台灣藍綠陣營顯示出一致的看法及尊重。

請繼續往下閱讀...

另外，從新冠疫情的控管，也看得出來台灣的自由民主真正達到卡繆所說的：「每當我想到我奮鬥犧牲的自由，不只是為了個人的自由，而是為了更多人的自由時，就更加堅定不已！」台灣人民知道遵守政府的規定，戴口罩、保持社交距離，是犧牲自己一時的自由，換取大多數人未來更自由的生活。反觀美國，許多人民認為戴口罩侵犯了個人的自由，堅持不戴口罩，並且群聚聚會，結果造成疫情完全失控。兩國人民對於自由的認知，顯然台灣人民有更成熟完整的想法。

雖然台灣已經朝向更成熟的民主自由前進，還是有許多馬幫、少康幫的名嘴天天唱衰台灣，不斷反對執政黨已經證明成功的綠電、三倍券等政策。台灣已經兩百多天沒有本土案例，但藍營還是一直堅持普篩，好像偽陽性的病患沒有讓台灣醫療系統崩潰就不甘心一樣。還有看似開明的作家，在馬政府當官以及最近發表反戰言論後，所有官僚氣息和黨國教育的奴性思想就完全顯露出來，就算跳進「大江大海」也洗不清。不過，正是這些毫無建設性、為反對而反對的聲音顯示出台灣民主自由的寬容與可貴，印證美國大法官闡述言論自由時所說：「一個意見的好壞不是取決於評審團的良心，而是取決於其他意見的競爭比較。」

台灣最後需要努力的方向，就是要防止完全執政的民進黨像國民黨般，因為絕對的權力而絕對的腐敗。例如監察院長任命案、長榮大學馬來西亞女僑生遭姦殺事件等，這些都是對民進黨最大的警惕。不過我相信帶有「台灣特色的民主政治制度」，一定會讓各個政黨、政客小心翼翼，否則很快就會失去民意而下台。

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法