如果用觀察台灣選舉的標準看今年美國大選，那川普勝選是「穩了」，他的場子萬頭攢動，情緒高昂，懶得戴口罩者居多；民主黨的拜登以口罩為招牌，動員人數無多，人人蒙面，為保持距離更顯零落，他像在迎風獨白，聽不到有人回應。

但除非所有傳統民調都失準，這一場露面對蒙面之選戰，可能蒙面冷場的拜登勝出。

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「中國製造」的武漢肺炎，改變了人與人之間的距離，改變了購物習慣，改變和中斷了經濟活動，打亂正常生活，更改變了美國總統選戰模式及可能結果。

對拜登而言，武漢肺炎是天上掉下來的禮物，他順勢操作疫疾蔓延數字，指控川普當家無能，造成逾二十萬美國人死亡，便成自由派媒體寵兒。

川普卻左右為難：預防治療藥物，還在研發，疫疾不易有效控制；要嚴厲封城關店，經濟會受重創。疫疾管控權限在地方政府，紐約、舊金山曾選擇封城，有助控制疫情，但造成的經濟停滯與損失，責任要聯邦承擔。

拜登指控川普帶頭違反疫管中心指針，不蒙面，動員大規模造勢，但這是中西部保守派與東西兩岸自由派的差別。挺川普的保守派有人蒙面，但也有許多人主張不蒙面是他們的自由。

川普諷刺拜登是瞌睡Joe，躲在家裡地下室競選，但他拿定選民對疫疾的恐懼，以口罩凸顯他與川普的差別；川普聽信另一派的說法，淡化疫疾威脅，把它當流感，以自己感染與復原當範例，並以不干預個人自由激勵保守派。

因疫疾威脅，選民傾向提前投票，包括提前郵寄投票、投入專設票匭或先去投票所投票，以減少疫疾感染機會，但卻因計票繁雜，增加錯誤與爭議的機會，大選當天計票能否完成，沒有人能保證。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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