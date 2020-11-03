自由廣場》鬼滅熱賣戳破木蘭假象

◎ 王宏恩

今年八月底迪士尼木蘭上映時，第一週的票房三千五百萬，成為當週第二名（輸給先上映一週的天能）。當時許多輿論認為台灣人抵制木蘭失敗、ＢＢＣ中文網特別撰文嘲笑台灣人，中國以及香港親中媒體更是大力宣傳，說木蘭在台灣熱賣、台灣人愛看木蘭。當時我曾撰文指出，木蘭第一週只賣三千多萬，但去年迪士尼也出了獅子王、阿拉丁、冰雪奇緣２等三部卡通，三部第一週都賣六千萬到一億，木蘭根本賣得很差。當時，有人說我邏輯不通，說台灣有疫情，本來看電影的人就少，還說木蘭打打殺殺，父母不愛帶小孩看，總之就是要說台灣抵制木蘭失敗。

鬼滅之刃電影版上週上映，首週末就賣了一億兩千萬，是木蘭第一週的近四倍，甚至超越去年的冰雪奇緣２，而鬼滅之刃的imax以及中文配音版甚至還沒上映！這個成績，直接打破兩個月前各種護航木蘭票房的說詞，事實上就是台灣當時對木蘭的抵制是有效的，所以跟同樣打打殺殺的鬼滅相比（鬼滅甚至不如木蘭一樣，已在父母這一輩享有盛名），木蘭的票房就只剩下鬼滅的約四分之一。

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就總票房來看，木蘭在台灣一共賣了七千多萬，比另一部今年上映的日本卡通電影角落生物的八千萬還要差，甚至僅跟國片鬼片粽邪２差不多。而粽邪２的製作成本僅四千萬台幣，木蘭的成本是六十億台幣。鬼滅之刃無限列車篇的鬼殺隊不只斬了食人厲鬼，也斬掉對岸透過木蘭的大外宣。

（作者是美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

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