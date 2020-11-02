自由共和國》游台仁／台灣學起來！看猶太菁英如何左右美國總統大選 歐巴馬的幕僚長：伊曼紐爾篇

猶太人是怎麼做到的？他們是怎麼樣影響美國總統選舉？讓我們來看看歐巴馬時代的白宮幕僚長拉姆．伊曼紐爾（Rahm Emanuel）的故事。（路透檔案照）

游台仁／旅美台僑創辦「猶台達人專案」主筆

美國總統大選投票進入關鍵倒數，全球的焦點目光都集中在川普和拜登身上。（路透檔案照）

美國即將選出下一任總統，無論誰當選，未來政策都主導著世界局勢的發展。但不變的是，過去一年中美科技戰的發展，證諸知識經濟時代，掌握關鍵技術與智財的重要性。美國手握關鍵技術的無形智財權，就控制了這些技術的硬體製造和周遭開發應用，連帶就可任意影響全球供應鏈的環節，充分顯示創新與智財在經濟發展的關鍵地位。

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不管美國下一任總統是誰，值此美中競爭的大環境下，台灣政府小心翼翼的維持發展空間，成為中美科技戰的贏家。超過一兆的台商資金回流台灣、台積電成為各國爭相拉攏的護國神山。

這樣的成果固然值得肯定，但大家更關心的是：如何在未來這詭譎萬變的經濟重組時代，持續維持台灣的優勢？如果我們從中美科技戰有任何心得，那就是關鍵科技的掌握將是發展經濟的契機，而誰有最大幅度的科技與創新，就決定了下一個世代的位置。

但說易行難，究竟如何力求科技創新？況且資源有限，究竟哪個領域的創新科技最符合台灣社會的前瞻需求？回顧一九八○年代，台灣政府從美國請回張忠謀擔任工業技術研究院的院長，之後成立了台積電，進而帶動了台灣半導體產業的發展，最終形成了全世界數一數二完整的IC產業聚落。這個成功的產業政策故事，已經成為大家耳熟能詳的典範。

較少人提及的則是，自從二○一六年以來，政府對綠色能源與能源安全的重視，連帶提振了台灣綠能產業的發展。例如透過離岸風電國產化的政策，不僅藉由外商拉動台灣本土製造業的發展，同時由於新產業的資金與法務需求龐大，也帶來許多跨領域的就業機會。

基於目前產業發展和科技創新的關聯性，成功的產業政策，必然涉及國家的科技政策規劃。而依據《科學技術基本法》，明定政府每四年必須綜合考量國家發展方向、社會需求情形及區域均衡發展，制定「國家科學技術發展計畫」，並透過「全國科學技術會議」廣納各界意見。四年一次的會議，正是由下而上、全民參與國家科技政策與資源分配的重要機制。

筆者注意到，今年（二○二○年）十二月即將舉辦的「第十一次全國科學技術會議」分為四大議題，包括：「人才與價值創造」、「科研與前瞻」、「經濟與創新」、「安心社會與智慧生活」，並規劃小組會議、公共論壇及線上直播等方式，讓各界專家與有志公民，都能參與討論。以「經濟與創新」為例，正是型塑台灣對於未來創新經濟產業政策的核心主題，是「尋找下一個台積電」的旅程。

「尋找下一個台積電」，不僅關乎國家的位置，更和產業、個人息息相關。前不久，有一則新聞比較今年台韓前十大富豪，台灣平均年紀七十二歲，比韓國年長十三歲。而韓國的年輕富豪，主要是從網路、遊戲業崛起。台灣今年也進入５Ｇ元年，未來是不是能有一波新的年輕產業領袖崛起，令人期待。

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