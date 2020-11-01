自由廣場》紐西蘭安樂死公投過關有感

◎ 張惠和

根據路透報導，紐西蘭最近舉行公投初步統計顯示，六十五‧二％選民支持安樂死，卅三‧八％反對，對於安樂死的壓倒性支持，意味著無論特別票結果如何，這項措施終將過關，紐西蘭將成為全球第七個醫療協助自殺合法化的國家，允許活不過六個月的絕症患者尋求安樂死，但限於十八歲以上、心智健全的患者，同時必須獲得二名醫師批准。新法預定明年十一月生效。

根據英國廣播公司（BBC）報導，安樂死在比利時、加拿大、哥倫比亞、盧森堡和荷蘭合法；瑞士則允許協助自殺。美國數州、澳洲維多利亞州也已讓協助自殺合法化。

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記得賴台生二○一六年九月透過國發會「公共政策網路平台」，提出「推動安樂死合法」一案。最後以五三九二個附議提案成功，衛生福利部也於該年底召開公聽會回應。二○一六年底，資深體育主播傅達仁寫信給蔡英文總統，請命通過「安樂死法案」，並願意成為全台第一名案例，一時社會為之熱議。

當然也有人認為「把病人弄死來解決病人痛苦，是違反醫學倫理，因為醫師是要維護病人的健康、治病或減緩痛苦，最後陪伴病人好好善終，這才是醫師的任務」。也有人認為連美國這樣民主的社會，至今五十一州中也僅六州通過病人主動服藥的「協助自殺」合法，而不允許安樂死。主因之一是害怕醫師救人第一的「原始設定」受影響，致使病人權益受損。

既然正反兩面意見都有，建議台灣也應該舉行安樂死公投，讓民眾能夠透過公投表達自己的主張。

（作者為退休公務人員，新北市民）

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