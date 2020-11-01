自由廣場》擔心沒人陪著上醫院？

借鏡澳洲不用陪病的醫療文化

◎ 王慶寧

近日在幾個台灣的網路討論串上，看到許多人憂慮自己老了以後沒有人陪著上醫院看病！但說穿了，這樣的憂慮，和台灣醫療文化發展所伴隨的文化盲點有關，事實上，這世界上很多國家的醫療體系是沒那麼重視陪病和探病文化的！

例如澳洲是個移民國家，他們的社會很多人是隻身來到新大陸闖天下，所以他們的醫療文化並不重視家人或朋友陪病。進到醫院裡，就是由醫院打點一切，若無法行走，會有醫院的人幫忙推送，餐飲食物這些也不用家人張羅，本來就是醫院裡會負責處理的事，另外，探病時間是有限制的，到了晚上，並沒有家屬或朋友陪著過夜的情形。而這樣的醫療文化，讓澳洲醫院環境少了吵雜，而多了寧靜！有家庭的人，也不用因為家人生病而亂了各自生活步調，這樣的醫療文化，對於穩定有病人的家庭反而有更大益處！

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英國醫學期刊今年二月份刊出一篇和家屬陪病有關的文章（Can patients use family members as non-professional interpreters in consultations?）裡頭就提到家屬雖有其社會支持功能，但畢竟不是專業的醫療人員，其本身就可能帶著情緒上的焦慮，甚至在轉述病情上不那麼客觀，所以家屬陪病還是有其風險在，而年幼家屬陪病，更可能造成其更大的身心焦慮，並非萬無一失。

而澳洲有些醫院還有訓練有素的治療犬（therapy dogs）可以陪病，據研究顯示，這些治療犬可以撫平病人的情緒，甚至提升病人愉悅的心情，原來不用靠「說話」的陪伴，更有助於病情的恢復（生病時還要說話，畢竟還是比較傷元氣的）！

另外，值得一提的是，澳洲是個很注重人和環境互動的國家，所以他們醫院的建築設計，常常可以看到外面大片綠意盎然的綠地，內部病床隔間也相當寬敞舒適，而且少了陪病和探病者的喧囂，在那樣的醫療建築裡待著，其實心裡是很平靜的，到醫院看病彷彿一場充滿生機的希望與療癒之旅，根本無暇思考是否是自己一個人！

最後，值得進一步深思的議題是：台灣的陪、探病文化對於生病的人和家庭到底是助益多還是打擾多？而台灣的醫療文化，其實可以借鏡這些不強調陪病、探病文化的國家來發展，畢竟讓病人有充分的時間休息，其實更有助於康復，而讓有病人的家庭減少動員的時間，從某方面來看也可減少很多社會成本，是個值得台灣醫療文化發展的新方向！

（作者業醫療資訊分析，屏東市民）

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