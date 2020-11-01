自由廣場》我在波斯灣戰爭現場

◎ 呂勝峰

最近共機頻頻擾台，有評估中共不會打，有評估中共一定打，讓筆者想起卅年前的波斯灣戰爭。

當時，筆者是援助沙烏地阿拉伯王國國王安全印刷局（GSPPA）印刷團團長，工作在首都利雅德。一九九一年一月十七日，以美國為首的聯軍，對伊拉克軍隊發動攻擊，戰場主要在伊拉克、科威特和沙烏地阿拉伯邊境地帶，因此我國在沙國境內的各技術團隊及大使館非必要人員奉命全部撤回國。但因為戰爭爆發後空禁，以及沙國戒嚴，民生用品管制並實施配給，印刷廠奉命印製配給票，印刷團不只不能撤退，反而要日夜加班。

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當時謠傳，伊拉克飛彈可能改裝毒氣彈，人心惶惶，每天團員電話及傳真爆滿。還好電視新聞資訊充足，訊息尚能掌握。我是預官十四期，軍訓學到戰爭應變能力。五十人團團長，身在戰區，把團員分成交通、醫療、膳食、通訊、機動、糾察六功能編組。環境是沙漠地區，儲備乾糧全團廿天份，瓶箱水二百箱（四百打）。增購醫療用品。車輛立即保養。備發電機。門窗膠帶密封，玻璃窗米字貼膠帶防爆震碎裂。

印刷廠緊鄰機場，是轟炸目標，有天數十飛彈攻擊利雅德，飛彈碎片擊中印刷廠屋頂，造成二、三公尺的大破洞，印刷團全體團員心防終於崩潰，拒絕上班，要求立即回國。團員拒不上班情有可原，沙國限制不准回國，又有沉重任務怎麼辦？我召集全團溝通，但團員回國意願強烈。無可奈何之下，我提三方案大家決議：

一、確定沙國不放人，只有自救，全隊突擊沙王御林軍取得武器，攻佔王宮，獨立建國，每人稱王從此榮華富貴。但無人附議。

二、向南穿越二千里沙漠，逃亡到吉達港再回國。但沿途只能自求多福，沙漠中一切意外自負。也無人附議。

三、我說「飛彈打中我們，沒我們的事！飛彈沒打到我們，不關我們的事！」福禍一線間，明天大家必須上班。

沒有選擇了。第二天全員上班，直到戰後數月才回國，全員安然無恙。

沙漠風暴戰爭給全球上了一課，現代化戰爭必是先飛彈攻擊，接著空戰，接著搶灘陸戰。戰爭可怕，但有備無患，民間應有最壞打算。何況中共啟戰必敗，共產黨政權將瓦解，或許轉為民主政體，兩岸和諧，是福不是禍！

（作者為中央印製廠鈔券製版及研發負責人退休，曾任援助沙烏地阿拉伯王國國王安全印刷局印製技術團團長）

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