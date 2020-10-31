自由廣場》唾面自乾的國家祈禱早餐會

◎ 雷顯威

在台灣舉行廿年的國家祈禱早餐會，因籌辦單位在內部有異議情況下，對於邀請國家元首總統蔡英文出爾反爾，最後為了表面和諧，竟突兀的宣布今年暫停辦理，此舉不僅自失立場，也欠蔡總統一個道歉。

國家祈禱早餐會當年籌辦，是效法美國模式，教會邀請總統、國會等政界領袖，與教會領袖共聚一堂，雙方直接互動，教會也可藉此為國家、執政掌權者祝福禱告。台灣引進祈禱早餐會後，近廿年來不僅促成國內台語、國語教會合一的事奉，歷任總統不分政黨也都應邀出席。

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由於蔡總統已非第一次出席，因此外界對於主辦單位今年邀請後出爾反爾難以理解。依據祈禱早餐會公開的資訊，是因內部有人對總統「挺同」有異議，加上總統近日在臉書號召各界參與「挺同大遊行」，因而要求杯葛抵制總統與會，要求改派其他政府官員替代，引發教會內部反彈，台灣基督長老教會總會因而發表聲明，退出參加今年國家祈禱早餐會，以示抗議。籌辦單位在進退兩難下，只好「唾面自乾」以宣布暫停方式，期盼維持教會內外「合一」的假象。

面對爭議，其實主辦單位回到國家祈禱早餐會主辦目的，前述風波根本不應該發生。

因為早餐會的舉行，主要是為台灣暨國家元首代禱，並藉這樣互動場合，讓教會的建言可以被執政者聽到，做為施政檢討的參考。邀請總統出席與教會領袖共聚一堂，乃因總統具國家元首身分使然，而非因總統的黨派色彩或性向，是否符合教會立場。

蔡總統「挺同」平權立場很鮮明，特別是二○一八年舉辦的三項「反同公投」更是記憶猶新，當時國家祈禱早餐會仍依例邀請蔡總統出席，這也是今年循例邀請的緣由；如今卻突然出爾反爾，以反對「挺同」而踩煞車，那麼主辦單位何以面對過去這兩年挺同小英與會的自我矛盾呢？

何況，若是主辦單位對於所謂「挺同」總統一律不放行的價值標準，若堅持到底，外界也會尊重教會底線，可惜前總統馬英九就曾多次公開表示，他在台北市長任內是首位撥款支持同志遊行的市長，然而馬前總統並未因「挺同」平權，而被抵制出席國家祈禱早餐會。

這也是本文所要強調的，國家祈禱早餐會邀請總統蒞臨，乃因其國家元首的身分，非因黨派、性向價值取向好惡使然。蔡總統因國家元首而獲邀，主辦單位卻自失立場，取消邀請且叫停，籌辦的教會領袖欠總統一個道歉。

（作者為牧師，前國度復興報、基督教論壇報總編輯）

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