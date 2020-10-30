社論》台灣要承擔更大的防衛重責

美國政府廿六日通知我方，將出售「魚叉飛彈海岸防衛系統」，這是川普總統第九度、也是今年第四度對台軍售。（圖取自Boeing Defense推特）

空軍一架F-5E戰機昨日失事，飛官殉職而成憾事。由於該戰機駐紮的台東志航基地未來將部署F-16V（Block70）戰機，軍備換裝受到關注。近期中國加大對台軍事壓力，美方回應動作也趨快。美國政府廿六日通知我方，將出售「魚叉飛彈海岸防衛系統」，是川普總統第九度、也是今年第四度對台軍售；軍售常態化有助於較快因應威脅，武器品項也提升反擊能量。面對情勢升高，美國深化對台安全承諾，也說明在印太地區，台灣要承擔更大的防衛責任。

這次軍售，是繼廿一日後，不到一星期，美國政府再度宣布對台軍售。美方前次出售的清單包括增程距外陸攻飛彈、遠程精準火力打擊系統及F-16新式偵照莢艙。所涵蓋空對地、地對地的打擊武器，最大射程都達三百公里，大於台灣海峽寬度，可對陸地目標實施精準打擊。增程距外陸攻飛彈因掛載於戰機而增加機動性，並被美國海軍譽為「命中精度最佳飛彈」。這兩波軍售均提高對共軍戰區深遠打擊，強化我軍事反制能力。

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川普政府在這四年內，對台軍售總金額約一七四億美元，已然超越歐巴馬八年執政時期的軍售金額。行政院主計總處表明，「整體預算經費足夠」，顯示符合我防禦需求。而戰略上最大意義，則在突破「防衛性武器」的狹義定義，不再侷限於航程短、射程短的「兩短」，對共軍嚇阻力提升，即如外媒形容是抵禦入侵的「刺蝟」戰略。這是美國軍售台灣的法源「台灣關係法」，在立法四十一年後，面對台海安全情勢的失衡，美方已不再依循以往限縮國軍打擊火力的思維，這是台美互信深化的指標。

對於台美軍事關係邁開重要一步，北京仍慣性謾罵「損害台海和平穩定」、將採「正當必要措施」。不過，即便中國在廿六日聲稱將制裁參與軍售的美國企業洛克希德馬丁、波音防務和雷神，美國也隨後宣布第九度的軍售，對台政策絲毫不受影響。事實上，強化台美安全關係的主因，正是因為中國對區域威脅的快速擴大，尤其北京利用全球正在對抗武漢肺炎之際，趁隙在台海升高海空等侵擾動作，美國在這一年四度宣布對台軍售，便是台美共同因應中國「損害台海和平穩定」，所採取的「正當必要措施」。

中國除惡人先告狀嘴臉外，官媒環球時報另以社評恫嚇說，中方的「懲罰措施」將先以軍機飛越「海峽中線」進一步常態化，然後軍機飛臨台灣島上空巡航，對台實施經濟封鎖等。最後則將摧毀台灣新部署的美國進攻型武器。這些有如打嘴砲的自嗨說法，也讓外界嗅到北京的蠢動傾向，例如共機近月高頻次在台灣西南空域現蹤，立榮軍包機十五日飛往東沙島的途中遭香港拒入飛航情報區而折返，乃至於大量的中國抽砂船頻頻越界在我離島附近盜砂，這些不尋常舉措除測試我方反應並蒐集數據外，也不排除醞釀更大軍事行動的可能性。

印太地區這幾年不平靜，中國不斷戰狼式出擊，從與印度的邊界衝突、南海填海造陸「擴張領土」，以及在台海與東海地區的軍事升壓，美國回應則迅速明確。另為防範台海成為中國的突破口，美國在本月兩波軍售，則具里程碑的戰略意義。然而，台灣在軍事反制能量雖提高，但面對北京策動「灰色地帶衝突」的蠶食手法，台灣還處於被動因應的局面，在美國主導的印太部署中，仍屬力量較為薄弱的環節。

尤其，中國經由海空持續擾台，形同展開一場長期軍事消耗戰，台灣為此加強應處，但也暴露軍備妥善率下降問題。八日發生在金門烈嶼的M41A3戰車翻覆爆炸、昨台東F-5E戰機失事，均造成軍士官不幸死傷。軍備汰換確應納入討論，另方面，共軍可能的下一步，是否採「圍而不打」封鎖作法，顯已超越軍備層次，台灣與盟邦共同面臨中國威脅，美、日等國如何施予奧援，有賴高層次的戰略對話合作，甚至應納入台灣進行共同相關演訓與操演。台灣不僅自我防衛，更在這印太地區固守島鏈，這都是為了承擔起更大的防衛重責。

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