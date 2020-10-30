自由廣場》為汪洋上一課台灣地名

◎ 沈建德

中國國台辦嗆聲台灣教科書「去中國化」，不教史記、漢書，沒有三國、南北朝，更不知光復。至於如何證明台灣是中國，中國政協主席汪洋表示，台灣和中國有很多同名村鎮，由此可證。

然而，依汪洋的邏輯來檢驗，事實上，他說和中國同名的只有幾個，而且只是村鎮，大城市一個也沒有，台灣城鎮名稱反而多是平埔族社名沿用，或演化而來，依汪洋邏輯，正好證明台灣不是中國，哪有「去中國化」的問題？

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大城市：從平埔族番社名演化，或根本不改就沿用的就有七十七個，例如，打狗社→高雄市，阿猴社→屏東市，斗六社→斗六，西螺社→西螺，沙轆社→沙鹿，大肚社→大肚，竹塹社→新竹市，雞籠社→基隆，淡水社→淡水，南崁社→南崁等。

村鎮：若照汪洋所提和中國同名村鎮等級，較小的地名，以「番」或「社」等一看就知是平埔族命名者，至少一二四個，且各縣市都有，有時不只一個，故全台灣總共可能超過上萬個。例一 ，以「番社」起頭者六個：如，番社（有改為香社者）、番社腳、番社口、番社內、番社後、番社仔。

例二，以「番子」起頭者有三十一個：如番子田，隆田。

例三，其他以「番」起頭或結尾者十一個，如府番、番山。

例四，以「社」起頭者二十個，如社頭。

例五，以「社」結尾者十八個，如，新社。

其他三十八個：例如新番子埔、舊番子埔、頂番婆等。

這是如假包換的台灣，中國改不了的歷史！

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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