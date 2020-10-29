自由廣場》NASA科學家談美豬、萊克多巴胺

◎ 郭正光

最近美豬和萊克多巴胺的安全問題在台灣吵得沸沸揚揚，我想以一個食安資深科學家的立場來幫大家解除一些迷思。我曾在美國德州休士頓的NASA詹森太空中心工作了38年，從事管控太空人食品營養安全以及水質安全的科學家，對萊克多巴胺曾花了不少時間去研讀。所以不會像一些人無憑無據，信口開河。

我相信大家最關心的是美豬的萊克多巴胺到底有沒有毒。一種化學物質有沒有毒，要看濃度和攝取量以及是否能分解排出體外，鹽巴沒毒吧？但是吃多了還是可能造成高血壓和腎臟病。美豬中的萊胺是否有毒，要看豬肉??面萊胺的濃度和你吃多少肉來認定。

請繼續往下閱讀...

美國FDA核准萊胺飼料上市前，不但做過許多動物的實驗，最後為了慎重起見，還要求廠商做了一個人體實驗。這個人體實驗，有六個人參加，每個人從五毫克萊胺吃到四十毫克，每吃下一個量就測量17個心臟血管數據。實驗結果得到一個安全劑量，這個劑量經過毒物專家考慮各種因素後，認為要除以50倍的安全係數，才可以做為絕大多數人每天安全攝取量的參考，英文叫ADI。萊胺的ADI是每公斤體重1微克，要是你體重60公斤，你每天萊胺的安全攝取量是60微克。以聯合國允許最高萊胺殘留量10ppb來估算，一個人一天要吃六公斤豬肉才會超量，豬肝豬腎要每天1.5公斤才會過量。臺灣的殘留量標準根據聯合國Codex的標準一樣，只有豬腎的標準比Codex還嚴，從90ppb降到40ppb，這是考量國人及孕婦做月子時吃較多豬內臟的因素。

我們國人平均一天吃不到0.2公斤的豬肉，也吃不到0.1公斤的豬肝或豬腎。作月子的婦女即使天天吃豬肝豬腎，也不可能超過安全攝取量。因此完全不用擔心吃美豬會有健康食安的問題。 NASA對太空人吃的、喝的，及呼吸空氣的品質和安全非常注重。假如美豬美牛萊胺含量有毒的話，那他們平常在家和在太空中都不能吃牛肉和豬肉了！連任務那麼貴重的美國太空人都不在乎吃含50ppb萊胺的豬肉和牛肉，那臺灣人有必要擔心吃10ppb濃度的美豬嗎？

至於有人說萊胺會殘留在肝臟和腎臟，甚至進入腦中或生殖器官，長期食用會增加敗腎、癌症、生殖能力降低、短命的風險。事實上這些都是無稽之談。有一個人體實驗証明在即使一口氣吃下一整條豬的萊胺含量，在兩天後，絕大部分被分解並排出體外（用碳14同位素證明）。那國人就算每天吃一兩片豬排、幾碗魯肉飯，或一盤豬肝豬腎的萊胺量，根本不會造成殘留和累積的問題。

根據以上分析，我認為反對美豬進口基本上是政治考量，不是為了顧慮國人的食安和健康。呼籲國人不要以政治立場或者為了政黨利益，而把三億多美國人吃了二十年的美豬美牛污名化，甚至毒品化了！

（作者曾任美國美國國家航空暨太空總署NASA資深科學家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法