自由廣場》中天換照 NCC應予嚴審

◎ 鄭秀玲

當世人正稱讚台灣在民主體制下成功防疫，其實我們汗顏讓國際友人知道台灣電視新聞頻道多麼糟糕：各持特定政治立場和邀請固定名嘴，日夜在拚政治，各路政治人物互相攻擊而內耗不已。以致國人渾然不知聯合國報告已連續數年評比我們是亞洲第二幸福國家；很多年輕人也不知5G、人工智慧等數位科技將帶來智慧城市、智慧醫療和智慧家庭的便利與龐大商機；還有數百萬棟危老建物有賴督促政府重建及都更。凡此種種攸關民生的公共政策，只有紙媒和財經雜誌報導，新聞電視頻道卻大多視若無睹。電視新聞頻道利用國家頻譜播放節目，表現如此差勁，ＮＣＣ早該整頓！

在扁馬政府均曾消極的對少數電視媒體老闆不當使用公器予以懲處，但未展現魄力提升其品質。二○○五年扁執政時，東森新聞Ｓ台、龍祥電影台、華爾街財經台等七頻道，因播放色情節目、內容過於商業化、財務結構不佳等因素，未通過新聞局的執照審核。馬執政的二○一○年，年代綜合台因違反節目分級和節目廣告化，執照屆滿六年後，未獲ＮＣＣ展延。可知依廣電三法給定的是定期六年執照，而非萬年執照。依「換照審查辦法」第十條規定，審查評分（過去營運表現四十分；未來營運計畫六十分）合計低於六十分者，為不合格，明定「應」不予許可。

請繼續往下閱讀...

中天新聞台六年執照將於十二月十一日到期，ＮＣＣ已在八月辦理「換照諮詢會議」，評鑑其不合格人數超過一半，依法可作成「否決中天新聞換照」決議。ＮＣＣ做出最後決議前，並舉辦聽證會，除蔡衍明等中天代表外，也邀請專家學者擔任鑑定人。鑑定人大多針對中天新聞台未落實二○一四年勉強准予換照的承諾提出質疑：違規挨罰破千萬為台灣所有新聞台之冠；選舉報導有違公平原則；事實查證有問題；涉己新聞處置不當；質疑旺旺中時集團參與中天製播；大肆報導同集團產品水神及韓國瑜等諸多問題，建議不予展延執照。

既然中天新聞台在過去六年未能珍惜國家給予的公器，我呼籲ＮＣＣ要拒絕其展延申請。為了提升台灣競爭力，ＮＣＣ應將此頻道慎選給予能專業經營、多元和客觀平衡報導的新申請人。以此嶄新作為以警示其他新聞頻道，若繼續便宜行事，未來也將面臨不續照的命運。

（作者是台大經濟系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法