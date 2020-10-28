自由廣場》（林保華專欄）習近平王岐山能「萬眾一心」嗎？

中共十九屆五中全會正在召開，雖然主要討論第十四個五年計畫，然而每次重要會議最引人關注的還是事關權力分配的人事安排。會議召開前，一些省市自治區已經委任黨委副書記，為未來晉升第二與第一把手卡位。習近平控制的中央組織部選拔的當然以忠誠為先。

會議召開前夕，被冷凍的國家副主席王岐山也被活躍起來，參加抗美援朝的多個活動，以及在金融峰會致詞，連他的恩公朱鎔基在醫院裡過生日也見報。有論者云，這是不是擁美派得勢？「非也」，他們不是擁美派，只是不如習近平那樣反美；他們的出場，只是習近平向內外宣示黨內團結，減少雜音與內外壓力。

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與大外宣有某種默契的香港明報日前發表「駐京周記」文章，說習近平在紀念抗美援朝七十週年大會的講話數次提到「萬眾一心」，用來對付美帝。既然習近平身為「核心」，這個「一心」當然是「習心」，全國十四億人不得有「異心」，就如文革期間只准有毛澤東一個腦袋一樣。

習近平上台時的「習王體制」在十九大後已經崩解。王岐山是一九八○年代在中國流行的、傾向改革的新權威主義者，這是相當多紅二代的想法，然而習近平不是他們理想中的「開明專制」，而是暴君。所以後期王岐山逐步與習近平的「肅貪」割席。去年八月就公開說協助國家主席做外交禮儀工作。「禮儀」不是路線，而是與戰狼外交切割。習近平也就不客氣的清除朱鎔基、王岐山人馬：去年十月調查金融系統的中國證監會前主席劉士餘；今年十月初，長期跟王岐山，王的中紀委副手董宏落馬；今年九月下旬則是王岐山的好友，紅二代的任志強因為嚴批習近平被判十八年重刑。後兩單清楚是為五中全會靜音，與王岐山被活躍，只是毛澤東慣用的「一打一拉」權術。加上「卸磨殺驢」，大學歷史系本科畢業，智商遠高於習近平的王岐山豈會不懂？

比較特別的是，讓王岐山十月二十四日在第二屆外灘金融峰會開幕式致詞，媒體著重報導他強調中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局的邪路。「投機倒把」是習近平在文革期間最聽得懂的語言，「自我循環」就是習近平的內循環，老王是在暗諷嗎？

把王岐山從外交調到金融充當救火隊，是不是中共的金融危機要爆開了？劉鶴已經難擋而要借重王岐山的長才？

總之，習近平一切都在為保衛自己的權位，對美國的疾厲聲色只是掩蓋自己的膽怯虛弱。五中全會可能無驚無險過去，但是「萬眾一心」始終還是「萬眾異心」。面對美國為首的「天下圍共」，極權的裂解毫無疑義。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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