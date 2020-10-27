高教展望》楊朝祥︰應建立終身學習檔案

前教育部長、佛光大學校長楊朝祥。（記者羅沛德攝）

記者吳柏軒／專訪

面對少子化，前教育部長、佛光大學校長楊朝祥指出，這代表未來學生「一個都不能少」，且要以一擋十，建議政府精算各領域教育成本並合理補貼，「無疆界大學」可成潮流、「產學共生」必成典範。針對升學端爭議的高中學習歷程檔案，則強調制度難免有利有弊，但招生應淡化單一標準，培育出「終身學習檔案」，也要避免投機取巧或補習班應付等問題，實踐自學價值。

楊朝祥認為，少子女化，未來孩子須以一擋十，因此教育要更扎實專業，更符社會需求，將來大學生一個都不能少，政府的補助是重點。目前雖有高教深耕計畫，但仍採「計算人頭」齊一式補助，應更精算各類科學生的單位成本，保障基本教學，避免公校受政府補助降低、私校因學費收入減少，雙雙影響教學品質。

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提倡無疆界大學 鏈結國際學習

大學經營上，楊朝祥提倡「無疆界大學」鏈結國際，學生則可更透過網路學習更多專業及文化，大二起則可到各國實務訓練，尤其今年發生武肺疫情，也催生出「網路大學」新模式。以佛光體系為例，便有美國、澳洲、菲律賓、香港、台灣等五區六校或教育中心，大學不再框架在單一地區或校園。

楊朝祥更指出，過去大學推「產學合作」，將來應發展成「產學共生」，把知識化為經濟生產。如台大醫院便成就許多醫學生實習且經營良好，部分學校的農畜實驗場或工科工廠等也可擴大產能，搭配地方創生等促進大學社會責任。但須拿掉「校園不能營利」枷鎖，透過監管避免非法營利，設置賦稅、避免不公平競爭即可。

教育經費重精算 發展產學共生

人才培育上，楊朝祥則強調，所有專業都可分三層次，一是基礎的概念素養，如經濟學在一般的生活運用。第二則是概念跨域結合，例如把經濟與教育結合成教育經濟學等，第三是鑽研純粹的經濟專業。但過去大學多忘掉第一層，如今須回頭重視，否則只有專業沒素養，無法應付現代生活。

楊朝祥更說，解決問題的能力及自學力，是年輕人最重要能力，畢竟太多知識爆發、新領域出現，大學的知識「保鮮期」越來越短，恐怕畢業後就已落伍，重要是終身自學。大學端也需改變統一式教育，客製化學習內涵，因材施教，減少如技藝國手、體保生等因學科適應問題而遭退學情況。

楊朝祥並指出，大學選才表面上是學校選學生，其實應是學生選擇未來發展。過去聯考只想到公平入學，但未想到「合理」，結果成了「高分暴力」，學生一時低分就被大學拋棄；其實大學選才不該選學科最好，而要選最適合學生，學測、基測等大考是了解學生在校學習，不該用為入學主要依據。

對於近期大學多元入學新制，高中學習歷程檔案屢遭批評，楊朝祥則分析，這在國外是很平常的做法，學習檔案不應成負擔，而是讓學生從小自行記錄學習過程，但可勾選需要的項目給學校看，完全自主，檔案也不是主要入學依據，升學端教師仍會以整體學生表現評斷。

但楊朝祥也提醒，大學端要加強選才知能，他擔任考選部長時，便推行典試委員研習，加強口試技巧。他呼籲教育部幫大學舉辦類似研習營，提升教授面試等專業。未來招生則需再淡化單一標準，避免投機取巧或補習應付，一成不變的選才絕非好事。

楊朝祥也提醒家長提早關注孩子升學，但別再用二十年前經驗去思考，多陪伴多協助，如果等到孩子高三才關心或幫做升學資料，到時想補救也恐來不及了。

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