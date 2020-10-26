社論》「抗美援朝」是一則失敗的神話

「抗美援朝」是最近中共大力吹捧的政治神話，用意在彰顯中國在不對稱的實力下，仍然敢對美帝「迎頭痛擊」，打敗「美軍不可戰勝的神話」。中共總書記習近平因此對美國嗆聲︰「中國人民是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的。」同時，中國全國政協主席汪洋也向台灣嗆聲︰「當年中國一窮二白，都敢與以美國為首的聯合國軍交手，如果台獨挾洋自重，台海必定地動山搖。」

中共最擅長製造被西方強權迫害的弱者形象，鼓動民族主義，一方面轉移統治集團欠缺民意付託正當性的危機，一方面則藉著洗刷「百年國恥」，合理化對外擴張，掩飾霸權崛起，打造紅色帝國的意圖。實際上，與中國有歷史糾葛的列強，絕大多數已無力與中國抗衡，遑論施展殖民手段加以欺凌；真正能對抗中國霸權者，大概只剩美國。然而，美國在過去一個半世紀以來，相較其他列強，是對中國比較友善的國家；尤其，探究近代中美關係的真相，實在很難將之醜化為侵略殖民中國的首惡。故而，中共藉著韓戰七十週年之際，搬出美軍與中國人民解放軍對戰的「抗美援朝」神話，凸顯中國即使在嚴重弱勢之下，依舊不惜與美國一戰，形塑中國人惹不得的英勇形象，可說是刻意施放一種對抗美帝侵略的正義之師之政治訊號；尤要者，「項莊舞劍、意在沛公」，更欲藉此恫嚇台灣，儘管台美關係升溫，有美國當靠山，挾洋自重，中共仍然不惜付出慘重代價，會讓台灣山搖地動。

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但是，如此的政治動員、神話操作，由於完全建構在民族主義的激情與錯亂的邏輯之上，完全不符合歷史事實，可說是徹底失敗的編排，只能作為大內宣之用，無法取信於國際社會，自然也不能成為對抗美國、威懾台灣的利器。錯誤之一，在於韓戰並非西方國家、尤其美國所發動，反而是金日成領導下的北朝鮮主動侵略南韓。易言之，「抗美援朝」並不是中國對抗侵略者的聖戰，而是中國成為北韓對南韓發動突襲，意圖以武力統一朝鮮半島的幫凶；而協助南韓人民對抗北韓與中國人民解放軍侵略的聯合國部隊，才是維護和平的義師。由此可見，「抗美援朝」的本質，就是共產國家企圖侵略鄰邦，進而顛覆自由世界，並在遭到正義之師反擊之後，便「打人喊救人」的惡質案例。中共以此標榜，混淆視聽，歪曲事實，反而更令世人看清，共產中國成立之後，與周邊國家的軍事衝突，尤其對台灣的文攻武嚇，從來都是中國主動招惹別人，鄰邦才是中國霸權崛起的受害者。

其次，「如果惹翻了，是不好辦的」之嗆聲，也不符合「抗美援朝」的事實。當年韓戰，中共使用人海戰術，固然一度造成美軍攻勢受挫，但如果不是美國憂心引發第三次世界大戰而有所顧慮猶疑，未使用毀滅性武器，今日中共政權是否存在？更諷刺的是，就是因為韓戰爆發，才讓已經放棄蔣介石政權的美國杜魯門政府，了解共產主義擴張對世界的威脅，以及台灣在對抗中共擴張上的重要戰略價值，致而改變對台灣袖手旁觀的消極態度，開始協防台灣，並與台灣簽署《共同防禦條約》，確保台灣的安全與發展。換言之，沒有「抗美援朝」，美國不會協防台灣，則以中共當年橫掃中國大陸之氣焰，台灣能否倖免於紅色魔掌，難以預料。所以，「抗美援朝」對中共而言，是紅色勢力擴張的重大挫敗，但對台灣人民而言，卻是「天佑台灣」的啟示。

中共宣傳「抗美援朝」，充分暴露其對歷史正確方向的認識不清。其實，要援引歷史，中日戰爭才是最好的教材。當年中國能夠取得最後勝利，主要是靠著美國的軍事援助及投下兩顆原子彈，才迫使日本無條件投降，美國可說是中國的「恩人」。如今中共竄改歷史，宣稱抗日是它所領導的，不但忘了在日本鐵蹄下解救中國的是美國，反而意圖醜化美國為侵略者。如此失敗的文宣，其實反映了中共政權面臨的困境，在全球反對中國霸權崛起之際，未能以文明、道德與普世價值說服世人，只能竄改歷史，顛倒是非，煽動民族主義，以延續政權的統治，顯見這一小撮統治集團大概也到了黔驢技窮的地步了。

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