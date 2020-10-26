自由廣場》儘速增加外勞來源國

◎ 官文傑

印尼勞工保護局最近宣布，從明年開始，台灣雇主引進該國看護或幫傭，必須負擔所有的引進費用，引發台灣雇主的恐慌及不滿，因為引進費用從三萬元左右，暴增至十萬元以上！雇主聯盟除上街抗議，也商請立委召開公聽會，要求勞動部出面解決。負責外勞事務的勞動力發展署於是發函給印尼駐台代表處，詢問相關細節，卻得不到印尼政府的回應。勞動部長許銘春答覆立委質詢時說，該政策非針對台灣，勞動部會持續和印尼政府溝通。有說和沒說一樣！倒是常務次長林三貴說，我們沒必要遵循印尼的政策，也要積極開放其他外勞輸出國以為反制！獲得部分雇主共鳴。

回顧二○○二年中時，印尼勞工部發函給所有台灣人力仲介公司，要求台灣雇主及仲介公司必須遵循印尼政府已公布及未公布的所有勞工法令，因明顯干涉我國內政，引起雇主及仲介不滿，要求勞委會出面處理，陳菊當時擔任主委，隨即要職訓局發函印尼政府要求解釋，但等了兩個月印方毫無訊息；陳菊主委即斷然要求職訓局發布命令，凍結印尼看護及幫傭引進台灣，時間長達七年之久。此為當年陳菊主委應對印尼無理要求的回應方式，請許銘春部長參考並拿出魄力應對。

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這幾年小英政府積極鼓勵台商回流設廠，除給予資金及租稅、土地優惠外，也承諾在勞動力方面給予必要協助，台商回台設廠遂成潮流，卻對原已不足的基層勞力形成極大壓力，此為勞動部當前急需面對的議題，尤其逃逸外勞日增，迄今無解，更讓企業界難以釋懷。現在面對外勞輸出國的刁難，積極開放其他外勞來源國，應該是勞動部當務之急！另外，適度修正外勞引進法令，有效杜絕逃逸外勞非法打工，也是急需解決的課題。

其實，多年前林三貴擔任勞委會職訓局長時，即對開放更多外勞來源國多所著墨，他曾率部和孟加拉簽署ＭＯＵ，也曾率團親訪斯里蘭卡勞工就業福利部，除面見部長外，還簽署勞工合作意向書，但後來在中國的阻撓下無疾而終。

二○一六年六月，全國就服公會提出印度政府表達希望台灣允許印度勞工來台工作，當時也獲得部長郭芳煜首肯，但至今未有任何實質進展！我們呼籲勞動部長拿出魄力，面對印尼的無理需索，積極要求所屬儘速增加外勞來源國，以滿足國內雇主及企業的需求！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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